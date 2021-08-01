Усиление карантина в ЕС: туристов из Украины предупредили о проблемах с отдыхом на курортах

Украинцам на отдыхе может понадобиться дополнительный ПЦР-тест, - эксперт / Depositphotos

Евросоюз рекомендовал европейским государствам открыть границы с Украиной для туристических целей. В связи с этим для украинских туристов постепенно открываются страны Европы и стали доступны морские курорты. Однако правила быстро меняются, и всего за 1-3 дня карантин в ЕС может быть усилен. Таким образом, украинские туристы могут столкнуться с ужесточением карантинных требований прямо во время отдыха. Об этом заявил эксперт по туризму Александр Новиковский.

В комментарии Obozrevatel он рассказал о том, что уже во время путешествия существует риск попасть под более серьезные противоэпидемиологические ограничения. К примеру, можно попасть на карантин или под требования дополнительной сдачи ПЦР-тестов для продолжения отдыха или возвращения домой, в Украину.

Читайте такжеТуристы из Украины снова поедут в Европу: Евросоюз принял решение об открытии границ"Карантинные ограничения могут вернуться. За 1-3 дня могут вступить в силу более жесткие правила. Возможно, придется попасть на карантин, возможно, повторно сдавать ПЦР-тесты, чтобы либо вернуться в Украину, либо чтобы дальше находиться на отдыхе", - подчеркнул Новиковский.

Путешествия для граждан Украины в Евросоюз

Европейский Союз 15 июля официально внес Украину в список "зеленых стран", туристы из которых могут посещать страны ЕС на фоне эпидемии COVID-19.

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Решение носит рекомендательный характер – страны наднационального объединения самостоятельно определяют, открывать ли границы страны для путешествий из Украины.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович говорил, что помимо открытия границ, Евросоюз должен признать и сертификаты вакцинации, которые выдает Украина на своей территории.

В МИД ранее заявляли, что для туристов из Украины открыты границы 14 государств. Среди них Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Франция, Швеция, Испания, Португалия и другие страны. Для пересечения границы понадобится COVID-паспорт (сертификат) или негативный тест на коронавирус.