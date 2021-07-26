Для украинцев уже открыты 14 стран Европы: список и требования

Границы стран ЕС открывают для украинцев / Reuters

В рамках ослабления ограничений, введенных ранее для противодействия распространению ковида, 14 стран Европейского Союза разрешили въезд для украинских туристов. Речь идет обо всех типах путешествий.

Как отметили в Министерстве иностранных дел, совет ЕС включил Украину в рекомендованный список третьих государств. Для соответствующих стран предлагали отменить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.

Какие страны открыли свои границы

Дания (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа или тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов, дополнительный тест по прибытии в страну)

(ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа или тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов, дополнительный тест по прибытии в страну) Германия (снято ограничение на въезд гражданам Украины);

(снято ограничение на въезд гражданам Украины); Бельгия (биометрический загранпаспорт, документ, подтверждающий цель визита (резервирование отеля), подтверждение финансовой состоятельности, полис медицинского страхования);

(биометрический загранпаспорт, документ, подтверждающий цель визита (резервирование отеля), подтверждение финансовой состоятельности, полис медицинского страхования); Латвия (документ о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19);

(документ о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19); Литва (документ о полной вакцинации. Если въезд с отрицательным тестом, необходимо пойти на десятидневную самоизоляцию);

(документ о полной вакцинации. Если въезд с отрицательным тестом, необходимо пойти на десятидневную самоизоляцию); Эстония (документ о вакцинации или отрицательный тест);

(документ о вакцинации или отрицательный тест); Финляндия (документ о вакцинации);

(документ о вакцинации); Словакия (документ о вакцинации. Если въезд с отрицательным тестом, необходимо пойти на самоизоляцию);

(документ о вакцинации. Если въезд с отрицательным тестом, необходимо пойти на самоизоляцию); Словения (документ о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до въезда или тест на антиген за 48 часов до въезда);

(документ о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до въезда или тест на антиген за 48 часов до въезда); Нидерланды (перед вылетом авиакомпаниям необходимо заполнить форму);

(перед вылетом авиакомпаниям необходимо заполнить форму); Франция (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа или тест на антиген за 48 часов до въезда);

(документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа или тест на антиген за 48 часов до въезда); Швеция (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест);

(документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест); Испания (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа, или тест на антиген за 48 часов до въезда)

(документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа, или тест на антиген за 48 часов до въезда) Португалия (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа, или тест на антиген за 48 часов до въезда).

​Границы каких стран открыты для украинцев / инфографика МИД

Отмечается, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться, поэтому информацию необходимо системно проверять. Ее можно найти на интерактивной карте.

Ранее стало известно, в какие страны чаще всего в этом году ездили украинцы.