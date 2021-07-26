Для украинцев уже открыты 14 стран Европы: список и требования

Конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.
В рамках ослабления ограничений, введенных ранее для противодействия распространению ковида, 14 стран Европейского Союза разрешили въезд для украинских туристов. Речь идет обо всех типах путешествий.
Как отметили в Министерстве иностранных дел, совет ЕС включил Украину в рекомендованный список третьих государств. Для соответствующих стран предлагали отменить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.
Какие страны открыли свои границы
- Дания (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа или тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов, дополнительный тест по прибытии в страну)
- Германия (снято ограничение на въезд гражданам Украины);
- Бельгия (биометрический загранпаспорт, документ, подтверждающий цель визита (резервирование отеля), подтверждение финансовой состоятельности, полис медицинского страхования);
- Латвия (документ о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19);
- Литва (документ о полной вакцинации. Если въезд с отрицательным тестом, необходимо пойти на десятидневную самоизоляцию);
- Эстония (документ о вакцинации или отрицательный тест);
- Финляндия (документ о вакцинации);
- Словакия (документ о вакцинации. Если въезд с отрицательным тестом, необходимо пойти на самоизоляцию);
- Словения (документ о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до въезда или тест на антиген за 48 часов до въезда);
- Нидерланды (перед вылетом авиакомпаниям необходимо заполнить форму);
- Франция (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа или тест на антиген за 48 часов до въезда);
- Швеция (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест);
- Испания (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа, или тест на антиген за 48 часов до въезда)
- Португалия (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа, или тест на антиген за 48 часов до въезда).
Отмечается, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться, поэтому информацию необходимо системно проверять. Ее можно найти на интерактивной карте.
Ранее стало известно, в какие страны чаще всего в этом году ездили украинцы.
Автор: Денис Пономаренко