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Вскоре для свободного въезда из Украины откроются еще шесть стран Европы – СМИ

21 июля 2021, 21:05

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина по COVID-показателям вошла в "зеленую зону" ЕС.

ЕС
Въезд в ЕС для украинцев / Reuters

Уже к концу недели украинцы смогут свободно въезжать на территорию еще 6 европейских стран. По информации СМИ, речь идет об Австрии, Исландии (Шенгенская зона), Испании, Люксембурге, Португалии и Нидерландах.

Ровно за две недели до решения Совета ЕС об открытии границ для украинцев было аналогичное решение по ряду других государств, в частности Молдовы, Армении и Азербайджана, говорится в публикации Европейской правды.

"Те страны ЕС, которые открыли границы для них, готовят новость и для Украины, по аналогичному принципу", – пишут СМИ.

Отметим, что со справкой о вакцинации путешествовать в Нидерландыможно и сейчас – однако с украинской справкой о вакцинации от коронавируса. На днях, пишет издание, в аэропорту Амстердама также начнут пускать и невакцинированных украинских туристов – скорее всего, даже без тестов, как это сделали для Молдовы и других государств из "зеленой зоны".

Что известно о свободном въезде в другие страны

  • Австрия и Испания могут открыться уже с 22 июля. Для пересечения границы потребуется отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. Можно воспользоваться старым позитивным тестом или справкой о вакцинации. В Испании дети до 12 лет освобождены от требования сдавать тест.
  • Португалия и Люксембург позволять въезд при наличии отрицательного теста на COVID-19.
  • Правила для въезда в Исландию будут несколько иными: понадобится справка о вакцинации (подходят все вакцины) или справка о том, что человек уже переболел коронавирусом.

ЕС ранее сообщил об открытии границ для украинцев

Отметим, что Евросоюз принял решение об открытии границ для туристов из Украины еще 15 июля. Перечень стран, в который попала Украина, будет действовать в течение 2 недель, а затем его снова пересмотрят.

Впоследствии, о том, что граждане Украины могут свободно приезжать, сообщили в ряде страны. Среди них – страны Балтии, Бельгия, Германия, Дания и другие. Каждое правительство ставит свои требования.

Евросоюз туристы Нидерланды Португалия Австрия Люксембург новости Исландии Кубок Испании
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