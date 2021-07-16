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Еще две страны ЕС открывают границы для украинцев

16 июля 2021, 22:55
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С 18 июля украинцы смогут совершать поездки и в Германию.

Паспорт
Украинцы могут летать в Данию без ограничений / УНИАН

С 17 июля, Дания снимает ограничения для въезда на территорию страны туристам из Украины. Следом за ней аналогичное решение приняла еще одна страна Евросоюза. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба у себя в Twitter.

Как отметил Кулеба, единственным условием для посещения Дании является предоставление негативного результата ПРЦ-теста, а также тест по прибытию в страну.

18 июля украинцы смогут совершать поездки и в Германию. Внешнеполитическое ведомство ФРГ внесло Украину в список третьих стран, которые могут посещать страну при предоставлении одного из документов, а именно:

  • отрицательный результат теста на коронавирус;
  • удостоверение о прохождении вакцинации любым из препаратов, одобренных ЕС;
  • отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного минимум за 28 дней и максимум за 6 месяцев до въезда в Германию.

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Открытие границ ЕС для граждан Украины

Послы стран Евросоюза 14 июля приняли решение внести Украину в список стран, гражданам которых разрешается въезд в государства ЕС в туристических целях.

Вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям Марош Шефчович 15 июля заявил, что помимо разрешения на въезд, Брюссель также должен признать COVID-паспорта Украины (сертификаты вакцинации, - ред.).

Глава Минздрава Виктор Ляшко утверждал, что Украина должна договориться с ЕС об открытии границ для тех украинцев, которые привились неутвержденными Брюсселем вакцинами – Covishield и CoronaVac. Границы с Европой для данной категории украинцев могут открыться уже до конца июля.

Евросоюз туристы Дмитрий Кулеба
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