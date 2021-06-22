Уступка США по Украине: Путину выгодно подключить Байдена к переговорам – эксперт

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина / Фото Reuters

Результаты переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина по Украине являются большой победой Москвы и большой уступкой Вашингтона, заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в окружении Байдена некоторые думают, что США уже сделали большое дело для Украины, предотвратив прямое российское вторжение и назвав Путину ту цену, которую ему придется заплатить.

"Ну а теперь, не стоит ли сделать несколько месседжей, чтобы не оттолкнуть Россию, которая, не дай Бог, сплотится с Китаем", - пояснил эксперт мысле в Вашингтоне.

По его мнению, Путину выгодно подключить Байдена к переговорному процессу для давления на Украину, чтобы навязать свою интерпретацию минских соглашений.

Пионтковский добавил, что философия Москвы заключается в том, чтобы заставлять Украину изменять свою Конституцию, законодательство и легализовать в правовом поле военно-террористический плацдарм ОРДЛО.

Напомним, саммит США и России, в рамках которого прошли переговоры президента Штатов Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина, состоялся 16 июня в Женеве.

В Госдепе США по итогам встречи Байдена и Путина сказали, что в ходе встречи американский лидер заявил главе РФ о поддержке Украины. При этом они обсудили аспекты реализации Минских соглашений по Донбассу.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не намерен отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы против Киева.