"Уже нет разницы": Гиркин предложил передать Украине часть России

Гиркин предложил передать Украине часть Белгородской области / Фото УНИАН, РБК

Экс-главарь террористической группировки "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) отреагировал на успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщне и предложил российской власти передать в состав Украины часть Белгородской области.

"В связи с блестящей (четко в рамках выполнения плана и даже с опережением графика) операцией по передаче уважаемым украинским партнерами городов Изюм, Балаклея и Купянск- территория, контролируемая военно-гражданской администрацией Харьковской области Украины существенно сократилась. В рамках укрепления ВГА и плодотворного задействования освободившихся кадров органов государственной власти, ФСБ и полиции- предлагаю передать в состав Харьковской области Украины часть (не менее трёх пограничных районов) Белгородской области. Все равно там теперь партнеры стреляют практически также свободно, как по ту сторону границы и принципиальной разницы для жителей уже нет никакой…", - написал Гирикин в Telegram.

По словам террориста, после этого шага можно будет говорить, что "никаких боевых действий на территории РФ не происходит".

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"Прошу рассматривать мое предложение в качестве патриотической инициативы и моего искреннего вклада во внутриукраинское урегулирование", - резюмировал Стрелков.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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