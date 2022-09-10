Террорист Гиркин заговорил о поражении войск РФ на Харьковщине

Гиркин заявил, что оперативное поражения РФ переросло в стратегическое / Фото соцсети

Экс-главарь террористической группировки "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил об окончательном поражении армии РФ на Харьковском направлении. Так он отреагировал на новость об освобождении Купянска.

"Подтверждено оставление нашими войсками западной части (примерно 2/3 города) Купянска. Уже заговорили о том, что, мол, "правильное тактическое решение" - "уйти за водный рубеж и организовать там оборону", - написал Гиркин в своем Telegram-канале.

"Для справки - в это время года речка Оскол переходится пешком в брод почти в любом месте и сколько-нибудь серьезным препятствием для гусеничной и колесной вездеходной техники вообще не является", – добавил террорист.

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По его словам, он системно получает извещения о наступлении ВСУ в Донецком направлении, где защитники Украины успешно прорывают фронт. У оккупантов фактически не остается пространства для маневров.

"Сейчас, по сути, речь нашей стороны может идти только о том, как прекратить дальнейшее углубление украинской армии и не допустить перерастания оперативного поражения - в стратегическое... Хотя, в общем, оно уже переросло. "Сражение за инициативу" противник уже выиграл", – резюмировал Гиркин.

Освобождение Купянска

Освобождение армией Украины Купянска в Харьковской области станет серьезным ударом для России, заявили в разведке Минобороны Великобритании. Город расположен на логистических путях снабжения российской группировки на Донбассе. Оккупанты вокруг Изюма, похожа, попадают во все большую изоляцию. Россияне удерживали оккупированную Харьковщину незначительными силами, чем воспользовались ВСУ.

Защитники Украины освободили от российских оккупантов Купянск Харьковской области. Вооруженные силы Украины взяли город под свой контроль и 10 сентября опубликовали фото с украинским флагом.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что освобождение Купянска от оккупантов полностью перережет логистику изюмской группировки российских войск, поскольку там проходит железная дорога и есть перекресток автомобильных путей.

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