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В Бердянске оккупанты обещают жителям российские паспорта и списание долгов

9 марта 2022, 21:32

По радио играет российский гимн и подается информация пропагандистов.

Бердянск
Бердянск / скриншот

В Бердянске, который захватили оккупанты, по радио объявляют, что через два дня жители смогут получить российские паспорта.

Местные жители Бердянска заявили, что оккупанты обещают списать жителям Бердянска все долги за коммунальные услуги, пишет Украинская правда.

Кроме того, по радио играет российский гимн и подается информация пропагандистов.

В то же время, как стало известно в Мелитополе оккупанты объявляют по радио о начале посевной кампании и о том, что аграрии получат доступ на российский рынок.

28 февраля стало известно, что российские оккупационные войска временно захватили район города Бердянск на берегу Азовского моря.

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В Бердянске каждый день проходят проукраинские митинги.

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Ранее сообщалось, что российские войска хотят зайти в Херсон использовать мирное население как "живой щит". Для этого оккупанты хотят собрать в селах местных жителей, прикрываясь гуманитарной миссией.

Также сообщалось, что смелая украинка на Сумщине отказалась показывать документы на блокпосту, который незаконно установили оккупанты, и морально уничтожила врага.

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