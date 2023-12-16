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В декабре погибло рекордное количество россиян: эксперт расскрыл причину

Елизавета Бельмас
16 декабря 2023, 23:06
По словам эксперта, декабрь может стать рекордным по количеству погибших россиян.
В декабре погибло рекордное количество россиян
В декабре погибло рекордное количество россиян / коллаж: Главред, фото: Россми

С начала декабря потери армии России в живой силе стали уже очень высокими, даже на фоне рекордного в этом плане ноября. В это же время потери техники снизились. Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

По данным эксперта, который проанализировал ситуацию на фронте, за первую половину декабря потери оккупантов составили 14 780 человек, что уже сейчас можно сравнить со скоростью и объемами потерь российской армии в ноябре. В последний месяц осени рекорд составил 28 550 лиц живой силы.

Однако при этом, как отмечает эксперт, показатель потери в технике значительно снизился, а пиковым был в октябре, во время наступления на Авдеевку. При этом, это никаки не связано с более эфективным использованием вооружения оккупантами.

видео дня

Причиной такого количества ликвидированных российских солдатов стало то, что с ноября именно пехота стала основой штурмовых действий. При этом, оккупанты стараются не выводить много техники "в поля" и накапливают ее для более масштабных прорывов. Например, в районе той же Авдеевки.

Эксперт также добавил, что на данный момент тенденция по большим потерям у оккупантов меняться и уменьшаться не будет и декабрь снова может стать рекордным по ликвидации российской армии.

Ситуация на фронте

Напомним, на Купянском направлении максимально напряженная ситуация, оккупанты РФ идут в массированное наступление. В районе населенного пункта Синьковка несколько дней захватчики атакуют бронеколоннами. Оккупанты "прут колоннами уже второй день", сообщает Telegram-канал "Розвідка Ноєм" и публикует соответствующее видео.

Также, Украина выбирает новую стратегию боевых действий, при этом удержание территории или ее освобождение теперь не является приоритетом, вместо этого надо сохранять жизнь защитников и уничтожать врага. Контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов, поэтому Украина переориентируется с деоккупации захваченных территорий на оборону и нанесение максимального урона оккупантам, пишет Bild.

При этом, Украина планирует на следующий год новое контрнаступление, которое может быть уже таким, каким его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. У Киева до сих пор есть доступ к более чем 95% всех западных систем вооружений, часть из них государство пока не получило.

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