В Германии оценили шансы Украины стать членом ЕС

Преемник Меркель о евроинтеграции Украины / Reuters

Лидер крупнейшей политической силы Германии Христианско-демократический союз Армин Лашет поддержал предоставление Украине перспективы членства в Европейском Союзе.

По его словам, сейчас не возникает вопрос относительно перспективы европейской интеграции Украины, но Германия очень заинтересована в ее стабильности.

"Сейчас этот вопрос не возникает. Мы очень заинтересованы в стабильности, суверенитете и модернизации Украины и должны поддерживать Украину на ее трудном пути, а также открывать европейскую перспективу", - сказал политик в интервью Internationale Politik.

Также приемник Меркель заявил, что критикует РФ за "незаконную аннексию Крыма, вооруженные силы на Востоке Украины, за отравление и арест Навального", и напрямую заявил о "поддержке санкций ЕС против России, поскольку мы (Германия и ЕС ) не можем принять нарушения границ и использования силы против других государств в Европе".

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