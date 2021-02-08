В Германии оценили шансы Украины стать членом ЕС

Лидер правящей партии Германии высказался о европерспективах Украины.
Лидер крупнейшей политической силы Германии Христианско-демократический союз Армин Лашет поддержал предоставление Украине перспективы членства в Европейском Союзе.
По его словам, сейчас не возникает вопрос относительно перспективы европейской интеграции Украины, но Германия очень заинтересована в ее стабильности.
"Сейчас этот вопрос не возникает. Мы очень заинтересованы в стабильности, суверенитете и модернизации Украины и должны поддерживать Украину на ее трудном пути, а также открывать европейскую перспективу", - сказал политик в интервью Internationale Politik.
Также приемник Меркель заявил, что критикует РФ за "незаконную аннексию Крыма, вооруженные силы на Востоке Украины, за отравление и арест Навального", и напрямую заявил о "поддержке санкций ЕС против России, поскольку мы (Германия и ЕС ) не можем принять нарушения границ и использования силы против других государств в Европе".
Как ранее сообщал Главред:
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2. Высказывания Штайнмайера относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок, заявил наш посол в ФРГ Андрей Мельник.