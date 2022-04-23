Молоко со взрывчаткой: в Херсоне оккупанты раздают украинцам заминированную гуманитарку

Заминированный пакет молока был в гуманитарке в Херсоне / in.kherson.ua

Российские оккупанты раздают жителям временно оккупированного Херсона смертельно опасную гуманитарную помощь. Местные жители рассказали о взрывчатке, которую нашли в пакете молока.

Об этом пишет местное издание У Херсоні.

По словам херсонца, в первые дни горожане отказывались от российской гуманитарки, но сейчас ее берут все чаще, так как у людей заканчиваются продукты и сбережения.

"Пакет с помощью домой принесла моя мама-пенсионерка, хотя я просил этого не делать. Но вчера взяла продукты. Что удивительно, в пакете часть продуктов была украинского производства: крупы, масло, молоко. По-видимому, они обворовывают наши магазины, а затем раздают продукты в качестве гуманитарной помощи", - рассказал местный житель.

"Мама увидела, что закрутка в молоке не герметична, она подумала, что кто-то уже пил, что может быть испорчено, осторожно открутила и увидела что-то типа нити, показала мне", — добавил мужчина.

Когда он понял, в чем дело, осторожно разрезал упаковку и увидел там самодельное взрывное устройство. Если бы женщина резко дернула закрутку, то взрывчатка могла бы взорваться.

Читайте также"Кадыровцы" разграбили украинские конвои и раздавали гуманитарку якобы "от Рамзана и его мамы"Как сообщал Главред, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

22 апреля Арестович рассказал, что украинские защитники провели успешную операцию в Херсонской области. Они накрыли огнем передовой командный пункт российских захватчиков, уничтожив полсотни офицеров армии РФ.

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