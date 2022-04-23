УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Взрывалось долго: в Херсонской области ВСУ "накрыли" передовой командный пункт

23 апреля 2022, 06:30

В уничтоженном украинскими военными командном пункте было около 50 старших российских офицеров. Мог там находиться и командующий армией.

Арестович
В Херсонской области уничтожен передовой командный пункт армейского уровня, рассказал Арестович / Коллаж Reuters, скриншот

Украинские защитники провели успешную операцию в Херсонской области. Они накрыли огнем передовой командный пункт российских захватчиков, уничтожив полсотни офицеров армии РФ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, разгром оккупантов на Херсонщине будет покруче Чернобаевки. В командном пункте, уничтоженном украинскими военными, было около 50 старших российских офицеров. Мог там находиться и командующий армией.

"Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это круче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их не известна, но думаю, грустная. Взрывалось долго. Передовой командный пункт. Как бы еще один убитый командующий армией не добавился, вместе с начальником штаба, заместителями и т.д.", – сообщил советник главы Офиса президента.

Советник главы Офиса президента предположил, что до 9 мая, несмотря на ожидания и требования Путина, в России скорее всего не будет никаких победных достижений в захватнической войне с Украиной

"За 5 дней наступления успехи мизерны для такой концентрации войск, а главное в соответствии с задачами и их выполнением. Так что до 9 мая они могут ничего не получить", – отметил Арестович.

Как сообщал Главред, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

Другие новости:

viber
война в Украине Алексей Арестович новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Денежная удача, осуществление мечты и успех в карьере: кто из знаков счастливчики в год ТиграДенежная удача, осуществление мечты и успех в карьере: кто из знаков счастливчики в год Тигра "Главный шпион Путина" и вице-президент "Газпромбанка" умерли в один день - в этом нашли закономерность"Главный шпион Путина" и вице-президент "Газпромбанка" умерли в один день - в этом нашли закономерность Стильный и вдохновляющий маникюр весна 2022 на короткие ногтиСтильный и вдохновляющий маникюр весна 2022 на короткие ногти Гороскоп на сегодня 21 апреля 2022: Близнецам – недруги, Девам – сплетни, Весам – удачаГороскоп на сегодня 21 апреля 2022: Близнецам – недруги, Девам – сплетни, Весам – удача Ребенка хоронили дважды: оккупанты расстреляли 13-летнего мальчика, который пытался сбежать от войныРебенка хоронили дважды: оккупанты расстреляли 13-летнего мальчика, который пытался сбежать от войны
Поддержите Главред

Последние новости

06:30

Взрывалось долго: в Херсонской области ВСУ "накрыли" передовой командный пункт

06:29

Главная причины войны, или Почему Путин засиделся в бункеремнение

05:30

Рождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФ

05:00

Бунта в регионах и распада России не будет, пока армия Украины не разгромит ее войска – ИлларионовВидео

04:15

"Будет вечно стоять праведный город Марии": Океан Эльзы посвятили песню Мариуполю и его защитникамВидео

Реклама
03:45

4 ошибки при выборе одежды, которые заставляют выглядеть старше

03:10

Погода на Пасху резко изменится: синоптики рассказали о непогодеВидео

02:36

Слово "война" запикивают, как мат: Оля Полякова дала интервью Ксении СобчакВидео

02:34

Смогут ли оккупанты взять ВСУ в клещи на востоке Украины - военный экспертВидео

02:04

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Близнецам – успех, Стрельцам – перемены в личной жизни

01:31

"Ваш фюрер давно свихнулся!": Невзоров передал пламенный привет последователям Путина

00:58

РФ бьет по Украине Калибрами с подводных лодок: в Британии назвали причинуВидео

00:51

Приметы на 23 апреля: что нельзя делать в Великую субботу и как уберечься от бедыВидео

00:36

Провал в Украине: в британской разведке раскрыли новую тактику РФВидео

00:27

Контрнаступление будет 101%: Арестович рассказал о борьбе за МариупольВидео

22 апреля, пятница
23:55

Уничтожившим крейсер Москва бойцам ВСУ подарили "заряженный" маслкар

23:47

"Люди пьют воду из луж": Комаров ужаснул кадрами из Северодонецка, где оккупанты уничтожают всеВидео

23:32

"Круче Чернобаевки": ВСУ уничтожили командный пункт рашистов вместе с командирамиВидео

23:30

"Украсть унитаз и умереть": Зеленский отправил оккупантов защитить русскоговорящих на территории РФВидео

23:16

"Это останется пятном стыда на вашей репутации": лидер Ногу свело! решил стать совестью РоссииВидео

Реклама
22:55

Месть за Бучу: бойцы ВСУ "покрошили" рашистов из бригады убийц и мародеровВидео

22:54

Россия готовится атаковать: астролог предупредила украинцев об опасности на ПасхуВидео

22:32

Страх и ужас в Мариуполе: взорвавший роликом Сеть 7-летний Макар рассказал о пережитомВидео

22:32

Крейсер "Москва" тонет: Акунин предупреждает россиян

22:16

Украина пойдет в контрнаступление: Подоляк рассказал о второй фазе войныВидео

21:57

"Бункерный крысеныш точит зубы": сокурсник Путина спрогнозировал сроки окончания войныВидео

21:36

В Украину несется опасная штормовая погодаВидео

21:35

Огромное захоронение: под Мариуполем нашли новую братскую могилу с жертвами оккупантов РФВидео

21:28

России грозит дефолт и кредитная блокада – глава одного из крупнейших банков РФ

20:57

Угроза ядерного удара: в США предупредили об "астрономической цене" для РФВидео

20:47

Денис Казанский. "Нам не выгодна эта война!" На шоу Скабеевой внезапно прозвучала правдаВидеоблоги

20:30

РФ грозит провал в битве за Донбасс: западные СМИ назвали неожиданную причинуВидео

20:01

В России собрались оккупировать часть Украины и провозгласить "Крымский федеральный округ"Видео

19:59

"По-человечески похоронить было невозможно": Наталья Могилевская потеряла в Мариуполе члена семьиВидео

19:57

В Минобороны предупредили о затяжной войне с РФ и раскрыли причинуВидео

19:57

Солнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаВидео

19:43

Переговоры Украины и России: Киев поставил Москве жесткий ультиматум - СМИВидео

19:35

Запад перестал бояться: почему блеф Путина больше не сработаетмнение

19:30

Орки закрепились под Славянском и лезут в Попасную, но получили по зубам на ЗапорожьеВидео

19:26

Арахамия провел срочные переговоры с Мединским: первые подробностиВидео

Реклама
19:12

Как привлечь деньги на Пасху: простые приметы, которые должен сделать каждый 24 апреляВидео

19:09

Путин – у телевизора, а Шойгу прикрепили к видео: в МВД считают, что встреча может быть монтажомВидео

19:02

На фестивале в Швейцарии отказались от Чайковского из-за войны в Украине

18:56

Украина не получит натовских гарантий безопасности: Джонсон раскрыл план ЗападаВидео

18:40

"Это не мы, это они": Гребенщиков записал песню о желтой реке, которая "слишком глубока"Видео

18:31

Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Пасху и как не попасть в бедуВидео

18:22

Аллигатор догорает в поле: бойцы НГУ уничтожили ударный вертолет оккупантовВидео

18:08

Шойгу грозит трибунал в России, Москва проводит чистки из-за провала войны против Украины – ГУРВидео

18:02

До слез: Тина Кароль мощно исполнила гимн Украины в ВенецииВидео

17:59

Оккупанты установили полный контроль над Олешками и захватили еще две ОТГВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять