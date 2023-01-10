В Киеве и области стали чаще отключать свет: в ДТЭК назвали причины и просят экономить электричество

Агрессор Россия продолжает бить по объектам энергетической системы, что еще сильнее усугубляет ситуацию с электроснабжением, сказали в ДТЭК.

Свет в Киеве и области стали чаще отключать из-за повышенных нагрузок на энергосети - ДТЭК / ua.depositphotos.com

Отключать свет в Киеве и области снова стали чаще. Электроэнергию периодически выключают из-за увеличения нагрузок на электросети и продолжения атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру. Украинцам следует экономно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами только поочередно. Об этом заявили в ДТЭК.

В пресс-службе ДТЭК рассказали о том, что возвращение к экстренным и аварийным отключениям света в Киеве и Киевской области – вынужденная мера.

Такие меры вызваны рядом причин.

Во-первых, российские оккупанты продолжают атаковать энергетические системы – ситуация с дефицитом электроэнергии усугубляется.

Во-вторых, на ограничения генерации электричества влияют и погодные условия. Когда на улице морозы, люди все чаще используют электрообогреватели, из-за чего растет нагрузка на сети.

Третьей причиной является возвращения к работе промышленности – потребление электроэнергии, по сравнению с новогодними праздниками, увеличилось.

"На новогодние праздники нам удалось снизить время отключений до минимума. Однако в последние дни дефицит мощности в Киеве и области растет. Энергетики удерживают ситуацию в рамках стабилизационных графиков, но все чаще в так называемые "негарантированные часы" (светло-серый цвет на графиках) диспетчерам приходится ограничивать электроснабжение во избежание аварий", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 9 января осуществили обстрелы объекта генерации на юге Украины.

10 января потребление электричества в Украине повысилось, поэтому было принято решение о применении аварийных отключений света во многих областях. В некоторых регионах порывистый ветер прервал работу операторов системы распределения. Проводятся ремонтные работы.

Отключения света в Украине

В Украине с 3 января 2023 года вернули стабилизационные графики отключения электроснабжения. В связи с ситуацией в Укрэнерго призвали потребителей меньше использовать электричество и пользоваться приборами, которые потребляют больше всего электроэнергии, только поочередно.

6 января в Укрэнерго рассказали о том, что ситуация с отключением света в Украине может существенно ухудшиться. Причиной тому назвали похолодание, из-за которого вырастает нагрузка на энергосети. При такой ситуации энергосистема, учитывая повреждения энергетической инфраструктуры, не может полностью удовлетворить потребности населения в электроэнергии.

Глава правительства Денис Шмыгаль ранее говорил, что украинцам нужно быть готовыми к повторным аварийным отключениям света. Меры могут вводиться из-за обстрелов оккупантами РФ энергетической инфраструктуры и повышению нагрузки на энергосети из-за холодов.

Смотрите видео ТСН - когда украинцев ждет свет без плановых отключений

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