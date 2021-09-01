В Киеве родители "потеряли" коляску с малышом на эскалаторе: жуткий инцидент попал на видео

В конце эскалатора машинку словил случайный прохожий / Скриншот

В одном из столичных строительных супермаркетов родители отвлеклись и отпустили коляску с ребенком вниз по эскалатору. К счастью, все завершилось благополучно, но пользователи в комментариях негодуют.

"ЧП в Киеве в Эпицентре: родители отвлеклись и отпустили коляску с ребенком вниз по эскалатору. К счастью, внизу коляску словил мужчина. Спасибо! Родители, бдите детей", – сообщил паблик dtp.kiev.ua и обнародовал видео.

Другие подробности инцидента пока неизвестны. В комментариях многие пользователи допустили, что родители ребенка отвлеклись на телефон и не заметили, что он покатился вниз.

Напомним, что ранее в Сети показали ужасное состояние Днепра в Киеве. На побережье небольшого залива начала образовываться странная пена зелено-голубого оттенка. По словам местных жителей, такое произошло из-за сброса стройматериалов и других токсичных отходов строительства прямо в воду.

А тем временем в Госэкоинспекции бьют тревогу из-за состояния экологии. По словам главы ГЭИ Андрея Малеванного, Украина официально начала "жить в долг у природы" – украинцы использовали больше ресурсов, чем окружающая среда может восстановить за год.