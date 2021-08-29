Километровая вонь и зеленая вода: в Сети показали ужасное состояние Днепра в Киеве

В Киеве стухла река возле торгового центра / Скриншот

На левом берегу Киева возле торгово-развлекательного центра River Mall, расположенного на Днепровской Набережной, "протух" Днепр. На побережье небольшого залива начала образовываться странная пена зелено-голубого оттенка.

К слову, отремонтированный залив возле станции метро "Осокорки" презентовали как "настоящий Дубай". Но теперь назревает экологическая проблема. По словам местных жителей, всему виной сброс стройматериалов и других токсичных отходов строительства прямо в воду.

"Теперь от водоема стоит сильная вонь, которая слышна даже через закрытое окно в радиусе один километр", – сообщил Telegram-канала Новини Києва и опубликовал видео с реки.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика:

Ранее сообщалось, что отдыхающие в Одессе начали жаловаться на белые вонючие пятна в море. Неизвестную субстанцию они заметили после мощного ливня, который пронесся по городу 26 августа. По словам специалистов, это проблема, однако никакие меры для ее разрешения не принимаются.

А тем временем в Госэкоинспекции бьют тревогу из-за состояния экологии. По словам главы ГЭИ Андрея Малеванного, Украина официально начала "жить в долг у природы" – украинцы использовали больше ресурсов, чем окружающая среда может восстановить за год.