В Киеве заметили странное "ангельское кольцо" из дыма

Снимок был сделан в одном из районов Киева 25 марта.
Жители Киева заметили в небе необычное облако и странное кольцо после мощного взрыва, который оккупанты решили нанести по столице.
Фото необычного небесного явления опубликовали в Telegram.
Украинцы уже именовали фото "небесным светом", которое своими очертаниями напоминало ангела.
Снимок был сделан в одном из районов Киева 25 марта, где именно не сообщается.
Многие пользователи сети говорят, что такие небесные символы хороший сигнал для окончания войны.
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Как сообщал Главред, один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.
Отметим, в сеть попали имена личного состава российской авиации, который совершает удары по мирному населению Украины и разрушает инфраструктуру Украины.
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