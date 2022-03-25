В Киеве заметили странное "ангельское кольцо" из дыма

В Киеве после взрыва заметили странное кольцо из дыма / скриншот

Жители Киева заметили в небе необычное облако и странное кольцо после мощного взрыва, который оккупанты решили нанести по столице.

Фото необычного небесного явления опубликовали в Telegram.

Украинцы уже именовали фото "небесным светом", которое своими очертаниями напоминало ангела.

Снимок был сделан в одном из районов Киева 25 марта, где именно не сообщается.

Многие пользователи сети говорят, что такие небесные символы хороший сигнал для окончания войны.

Читайте такжеОдин из районов Киева сейчас в дыму, столицу обстреляли оккупанты

Как сообщал Главред, один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

Отметим, в сеть попали имена личного состава российской авиации, который совершает удары по мирному населению Украины и разрушает инфраструктуру Украины.

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