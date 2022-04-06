В Мариуполе во время бомбардировки детской больницы заживо сгорели 50 человек

Мариуполь / Reuters

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что российские войска сбросили бомбу на детскую больницу и уничтожили один из корпусов городской больницы.

По его словам, в следствие этого заживо сгорело почти 50 человек.

"Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети. Разбомбили драматический театр, где в то время от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", - говорится в сообщении.

Он призвал страны ЕС ужесточить санкции против России и просит остановить геноцид украинского народа, ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ.

По словам мэра, европейские страны должны отреагировать на преступления против человечества, против украинского народа.

Бойченко добавил, что Мариуполь, который до недавнего времени был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами.

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Отмечается, что более 90% городской инфраструктуры уничтожено. Из них, по меньшей мере 40% уже не подлежит восстановлению. Сейчас городской совет уже создал комиссию, которая фиксирует факты разрушений коммунального и частного имущества. Также уже зарегистрировали уже более 300 таких фактов.

Напомним, российские оккупанты впервые с начала широкомасштабного вторжения в Украину нанесли удар по Тернополю. Это произошло примерно в 22:30 в воскресенье, 3 апреля.

Также ракетные удары были нанесены по Николаеву и Очакову. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.

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