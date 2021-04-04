В Минобороны объяснили, почему партнерство Украины и НАТО важно в борьбе с РФ

Андрей Таран / УНИАН

Руководитель украинского Министерства обороны Андрей Таран заявил ‒ курс на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в украинской Конституции. Это необходимое условие в противостоянии с российской агрессией, цитирует его пресс-служба ведомства.

По его словам, весной 2021 году Украина еще раз убедилась в безальтернативности выбора курса на европейской и евроатлантической интеграции.

"В противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия России, которые являются серьезным вызовом для международного мира и стабильности, наше партнерство с НАТО является крайне важным", ‒ заявил Таран.

Как говорит Минобороны, за 2020 год Украина значительно продвинулась на пути обретения критериев членства в НАТО.

Министр также отметил, что статус партнера НАТО с расширенными возможностями, в частности, открывает возможность расширенного участия в планировании и проведении учений Североатлантического альянса.

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