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В Украине пройдут масштабные военные учения с участием стран НАТО

3 апреля 2021, 17:27

В целом к проведению Козак Мейс-2021 планируется привлечь представителей не менее 5 государств-членов НАТО.

НАТО
В Украине состоятся учения НАТО / УНИАН

В нашей стране состоятся украинско-британские военные учения Козак-Мейс 2021 (Cossack Mace - 2021), в которых примут участие представители не менее 5 государств-членов НАТО.

Сегодня на Николаевщине завершилась главная конференция по планированию украинско-британских командно-штабных учений с привлечением войск Козак Мейс - 2021, которое состоится через несколько месяцев, сообщает в Facebook Служба по связям с общественностью Командования Восток Вооруженных сил Украины,

Как отметил председательствующий на конференции начальник отдела многонациональных учений Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Негоденко, во время недельного планирования все основные задачи были успешно выполнены.

В частности, осуществлена рекогносцировка местности, детально проработаны сценарии учений и механизмы взаимодействия штабов и подразделений Вооруженных сил Украины и стран-участниц.

В целом в Козак Мейс-2021, к проведению которого планируется привлечь представителей не менее 5 государств-членов НАТО и участников программы Партнерство ради мира, примут участие более 1 тыс. военнослужащих.

Оперативно-стратегический фон учения учитывает вероятностный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.

Будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебно настроенных стран-соседей.

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Еще одной важной задачей этого международного учения является дальнейшее усовершенствование возможностей межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений обеспечивать проведение масштабных международных учений, которые являются главным и эффективным инструментом дальнейшего усиления совместимости Вооруженных сил Украины и армий стран-членов НАТО.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • 2 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей"
  • 2 апреля состоялись первые телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским главой государства Джо Байденом. В ходе дискуссии глава США заявил о поддержке Вашингтоном украинского государства в военном конфликте на Донбассе.

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