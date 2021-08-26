В НАТО поведали, каких реформ ждут от Украины

НАТО / УНИАН

В НАТО призвали Украину к дальнейшему осуществлению внутренних реформ на пути к членству в Альянсе, сказал в интервью Интерфакс-Украина в четверг, 26 августа замгенсека НАТО Мирче Джоанэ.

"Я бы сказал, что, когда речь идет о НАТО, конечно, нас больше интересуют вопросы реформирования институций национальной безопасности, управления и контроля, взаимосовместимости в Вооруженных силах, гражданского контроля, политического контроля, парламентского надзора, реформы сектора разведки, что очень сложно, но и очень важно. Но есть и более широкие вещи, когда речь идет о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы, обеспечении того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, сдержек и противовесов - все эти вопросы не обязательно связаны с оборонным сектором, но также с ценностями, которых мы придерживаемся", - сказал Джоанэ.

"Вот почему мы призываем Украину продолжать в максимально возможном объеме использовать Годовую национальную программу. Я знаю, что в декабре будет совместный просмотр этой программы, и это лучший способ по-настоящему увидеть и заняться рядом вопросов", - добавил Джоанэ.

По его словам, решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть, и оно было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - в частности, на саммите в Брюсселе несколько месяцев назад.

"Я призываю наших украинских друзей держать курс и продолжать готовиться путем внутренних реформ, которые все еще нужны для принятия дальнейших решений", - подытожил замгенсека НАТО.

Вступление Украины в НАТО – о чем сообщалось ранее

Секретарь СНБО Алексей Данилов подверг жесткой критике Германию и Францию из-за вопроса интеграции Украины в НАТО. По его словам, в 2008 году Берлин и Париж в последний момент отказали Киеву в предоставлении ПДЧ в Альянс, в результате чего спустя годы оказалась возможной российская агрессия. Государства поступили таким образом, так как не хотели "злить Россию".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что среди стран Североатлантического альянса уже сложился консенсус, согласно которому они поддерживают вступление украинского государства в блок безопасности Запада. Однако Киев должен реализовать ряд реформ для успешного завершения пути интеграции в НАТО.