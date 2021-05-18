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В НАТО сделали заявление об угрозе для Украины со стороны РФ

18 мая 2021, 19:45
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Военный комитет НАТО обсудил в Брюсселе угрозу Украине со стороны России.

Руслан Хомчак
Руслан Хомчак на заседании НАТО рассказал о ситуации на Донбассе / facebook.com/GeneralStaff

Сегодня, 18 мая, в Брюсселе прошло заседание Военного комитета НАТО, где обсуждалась агрессия России возле украинских границ и в Черном море.

В ходе заседания начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал о ситуации вокруг Украины и в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

"Россия не оставляет попыток вернуть наше государство в сферу собственного влияния. Однако кремлевские стратеги гибридных войн не могут понять, что Украина прошла точку невозврата и назад пути нет", - отметил Хомчак, передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Главнокомандующий призвал НАТО сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз в контексте ситуации на украинском направлении, где Украина находится на "передовой борьбы с имперскими амбициями Москвы за восемь лет".

В ходе заседания, глава Военного комитета НАТО и старший военный советник генсека альянса Стюарт Пич отметил, что Россия продолжает свою агрессивную модель поведения, включая постоянное нарушение украинского суверенитета и территориальная целостность и укрепление украинской границы.

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"Хоть мы и наблюдали некоторое сокращение численности российских войск у границы, но их десятки тысяч, с оружием и техникой. Россия пытается ввести ограничения в Черном море, включая выход к Азовскому морю через Керченский пролив", - добавил он.

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Российские войска вблизи Украины - о чем ранее сообщал Главред:

  • Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев ранее заявил, что потенциальная угроза у украинских границ присутствует, однако уровень угрозы сегодня не указывает на четкие планы России по военному вторжению в Украину. По его словам, Украина не рассчитывает на помощь Запада и будет противостоять противнику своими силами.
  • Журналисты The Washington Post опубликовали материал со ссылкой на исследование, в котором принимали участие бывшие высокопоставленные лица Запада. В статье говорится о том, что Запад поддержит Украину в борьбе с Россией только в том случае, если Киев не будет отвечать на провокации Москвы на Донбассе. Однако если Украина ответит РФ военными действиями, страны западного мира могут прекратить поддержку украинского государства в военной сфере.

НАТО российские войска Украина Руслан Хомчак
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