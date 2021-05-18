В НАТО сделали заявление об угрозе для Украины со стороны РФ

Руслан Хомчак на заседании НАТО рассказал о ситуации на Донбассе / facebook.com/GeneralStaff

Сегодня, 18 мая, в Брюсселе прошло заседание Военного комитета НАТО, где обсуждалась агрессия России возле украинских границ и в Черном море.

В ходе заседания начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал о ситуации вокруг Украины и в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

"Россия не оставляет попыток вернуть наше государство в сферу собственного влияния. Однако кремлевские стратеги гибридных войн не могут понять, что Украина прошла точку невозврата и назад пути нет", - отметил Хомчак, передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Главнокомандующий призвал НАТО сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз в контексте ситуации на украинском направлении, где Украина находится на "передовой борьбы с имперскими амбициями Москвы за восемь лет".

В ходе заседания, глава Военного комитета НАТО и старший военный советник генсека альянса Стюарт Пич отметил, что Россия продолжает свою агрессивную модель поведения, включая постоянное нарушение украинского суверенитета и территориальная целостность и укрепление украинской границы.

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"Хоть мы и наблюдали некоторое сокращение численности российских войск у границы, но их десятки тысяч, с оружием и техникой. Россия пытается ввести ограничения в Черном море, включая выход к Азовскому морю через Керченский пролив", - добавил он.

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