В новом регионе Украины подтвердили случаи инфицирования штаммом "Дельта" / УНИАН

В Чернигове зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 штаммом "Дельта". Об этом сообщается со ссылкой на секретаря Черниговского городского совета Александра Ломако в Facebook.

"COVID-19 никуда не исчез. Новости о штамме "Дельта" уже не так далеки - сегодня в Чернигове зафиксировали первые два случая", ‒ сказал он. Данный штамм значительно заразнее и в 2,26 раз чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще ‒ в реанимацию.

"Все вакцины, используемые в Чернигове ‒ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac ‒ качественные медпрепараты, которые доказали свою эффективность в государствах, которые уже накрыла "Дельта"", ‒ сказал Ломако.

Как рассказал Ломако, по состоянию на 10 августа в Чернигове первую дозу вакцины получили 38 434 человека, а вторую ‒ 22 396. Соответственно, примерно 16,35% и 9,5% взрослого населения Чернигова.

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Напомним, ранее, в Тернопольской области уже зафиксированы 52 случая заражения индийским штаммом коронавируса Дельта. Среди больных этим вариантом инфекции есть одиннадцатилетний ребенок. Кроме этого, в регионе уже зафиксирована первая смерть, спровоцированная Дельта-штаммом.

Украина к концу 2021 получит еще 17 миллионов доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. При этом, по его словам, ждать этой поставки не стоит, а нужно вакцинироваться тем, что есть.