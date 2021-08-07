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В Минздраве предупредили о новой вспышке COVID-19 и пообещали украинцам 17 млн доз Pfizer

7 августа 2021, 17:26
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Украинцам стоит вакцинироваться нужно как можно быстрее, говорит Игорь Кузин.

Вакцинация
В МОЗ рассказали о новых поставках вакцин в Украину / УНИАН

Украина к концу 2021 получит еще 17 миллионов доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, ждать этой поставки не стоит, а нужно вакцинироваться тем, что есть.

Главный санврач предупредил о том, что вспышка коронавируса может начаться в любой момент.

"Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. То есть уровень защиты условно выше. Однако на самом деле мы должны считать таким образом, что вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас. Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 миллионов Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать", - добавил Кузин.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине вероятен новый рост заболеваемости коронавирусом, заявила председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.

Она подчеркнула, что пандемия далеко не закончилась, а основными факторами распространения коронавируса в комментарии изданию Оbozrevatel назвала сезонные миграции людей и характерное для осени возрастание заболеваемости на сезонные респираторные заболевания.

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