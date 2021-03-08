В ООН к 8 марта сняли трогательный ролик об украинках

Видео было создано в рамках проекта Трамплин к равенству, который реализуется при финансовой поддержке Швеции.
Фонд ООН в области народонаселения при поддержке первой леди Украины Елены Зеленской представил видеоролик о 6 украинках, которые выбрали нетипичные для женщин профессии и достигли в этом значительных успехов, сообщает пресс-служба фонда ООН в понедельник, 8 марта.
Видеоролик посвящен Международному женскому дню. Видео было создано в рамках проекта Трамплин к равенству, который реализуется при финансовой поддержке Швеции.
В видео представлены 6 девушек, которые выбрали нетипичный профессиональный путь в науке и спорте.
Среди героинь видео:
- Елена Коваленко и Елизавета Лазарова - финалистки всеукраинского конкурса биологического форума учащейся и студенческой молодежи Прикосновение природы;
- Ирина Куманецкая - призер конкурса Малой академии наук в секции математики;
- Алла Сорокина - пловчиха, призер детской спартакиады Поверь в себя;
- Ольга Сердюк - дзюдоистка, призер чемпионата Киевской области;
- Александра Леоненко - фехтовальщица, призер Украины.
Председатель представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине Хайме Надаль отметил, что традиционные стереотипы о гендерных ролях и патриархальные нормы ограничивают потенциал и возможности женщин и девушек в реализации их прав.
- Ранее сообщалось, что самым популярным подарком на 8 марта среди украинцев являются цветы. На втором месте - забота и внимание, а на третьем - романтическая поездка, говорится в опросе Киевского международного института социологии. Далее в списке популярных подарков идут ювелирные украшения, романтический ужин и духи или косметика.