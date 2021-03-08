В ООН к 8 марта сняли трогательный ролик об украинках

Фонд ООН создал ролик об украинках

Фонд ООН в области народонаселения при поддержке первой леди Украины Елены Зеленской представил видеоролик о 6 украинках, которые выбрали нетипичные для женщин профессии и достигли в этом значительных успехов, сообщает пресс-служба фонда ООН в понедельник, 8 марта.

Видеоролик посвящен Международному женскому дню. Видео было создано в рамках проекта Трамплин к равенству, который реализуется при финансовой поддержке Швеции.

В видео представлены 6 девушек, которые выбрали нетипичный профессиональный путь в науке и спорте.

Среди героинь видео:

Елена Коваленко и Елизавета Лазарова - финалистки всеукраинского конкурса биологического форума учащейся и студенческой молодежи Прикосновение природы;

Ирина Куманецкая - призер конкурса Малой академии наук в секции математики;

Алла Сорокина - пловчиха, призер детской спартакиады Поверь в себя;

Ольга Сердюк - дзюдоистка, призер чемпионата Киевской области;

Александра Леоненко - фехтовальщица, призер Украины.

Председатель представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине Хайме Надаль отметил, что традиционные стереотипы о гендерных ролях и патриархальные нормы ограничивают потенциал и возможности женщин и девушек в реализации их прав.