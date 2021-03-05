Социологи назвали самые популярные подарки на 8 марта среди украинцев

Популярные подарки на 8 марта / 1zoom.ru

Самым популярным подарком на 8 марта среди украинцев являются как это не банально, цветы. На втором месте - забота и внимание, а на третьем - романтическая поездка, говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 5-7 февраля 2021 года.

Далее в списке популярных подарков идут ювелирные украшения, романтический ужин и духи или косметика.

По сравнению с 2019 годом больше всего выросли ожидания романтического путешествия - с 5% до 13%.

Также за последние два года с 10% до 5% уменьшилось количество мужчин, которым некому дарить подарки, и с 13% до 12% уменьшилось количество женщин, которым не от кого получать подарки.

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Желания женщин и планы мужчин в основном совпадают, разница есть лишь по нескольким подаркам. Самая большая разница для ювелирного украшения, ее хотели бы получить в подарок 5% женщин, 9% мужчин намерены его дарить. Романтический ужин желают получить в подарок 4% женщин, 7% мужчин планируют сделать именно такой подарок. Автомобиль желают получить 2.5% женщин, а хотели бы его подарить 5% мужчин.

Что касается заботы и внимания, то это желают получить 16% женщин, а хотели бы дать лишь 8% мужчин. В романтическое путешествие желают уехать 13% женщин, и только 10% мужчин планируют сделать именно такой подарок.