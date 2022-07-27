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В поле на Днепропетровщине нашли тело 6-летнего ребенка: мальчика искали две недели

27 июля 2022, 11:44

Что явилось причиной смерти ребенка, неизвестно. Ребенок не смог выбраться из рапса, потому что фактически не разговаривал, а значит, позвать на помощь не мог.

Василий Подкуйко
Василий Подкуйко исчез две недели назад / Фото dp.npu.gov.ua

В Днепропетровской области комбайнер, выполнявший полевые работы в поле рапса, наткнулся на тело ребенка. Оказалось, что это пропавший две недели назад в Царичанском районе Василий Подкуйко. На мальчике не было одежды.

8 июля в Нацполиции сообщили, что 7 июля 6-летний мальчик ушел из дома и не вернулся. Сообщалось, что мальчик вышел из дома без одежды. Особые приметы: ребенок не разговаривает.

Издание Obozrevatel отмечает, что родители сразу не заметили, что ребенок отсутствует, поэтому бросились искать сына только вечером. По словам местных жителей, семья мальчика — не совсем благополучная, а родители часто злоупотребляют алкоголем.

Поиски пропавшего Василия Подкуйко продолжался в течение двух недель. В них участвовали правоохранители, спасатели, кинологи, активисты, местные жители.

Правоохранители вели поиск пропавшего мальчика с помощью тепловизора и квадракоптера, но все было безрезультатно – ребенка найти не смогли.

Тело мальчика случайно обнаружили на рапсовом поле 20 июля во время кошения. Он был без одежды, а рядом лежала футболка, в которой он ушел из дома. На место сразу прибыли правоохранители.

"Насколько я знаю, в тот день родители пьянствовали, потом дрались, отец избивал мать. Вызвали полицию. Когда правоохранители приехали, ребенок был дома. Одна из бодикамер полицейского зафиксировала мальчика. Он был в длинной серой футболке. Потом он пропал", – рассказывает руководитель ОО ПО "Ангел" Николай Полянский.

По его словам, у ребенка были проблемы с развитием. У мальчика было расстройство аутистического спектра, он плохо разговаривал. Вася не любил одежду, поэтому часто просто сбрасывал ее с себя и ходил просто в длинной футболке.

Что явилось причиной смерти ребенка, пока неизвестно. Предполагают, что ребенок не смог выбраться из рапса, потому что фактически не разговаривал, а значит, позвать на помощь не мог.

"Вскрытие провели, но никаких выводов нам пока не дали. Еще будет проходить экспертиза, только позже станут известны причины смерти. Внешне признаков насильственной смерти нет, но выводы все равно должны сделать эксперты", – сказала спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Как сообщал Главред, 6 апреля нашли мертвым 4-летнего мальчика Сашу, которого искали три недели. Мальчик вместе с бабушкой пытался эвакуироваться на лодке из села в Вышгородском районе Киевской области. Но лодку расстреляли российские оккупанты.

Ранее в феврале в Днепропетровской области нашли пропавшего 6-летнего Ярослава Галата мертвым. Мальчик пропал по дороге к бабушке.

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