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6-летнего ребенка искали всем селом: под Днепром случилась страшная трагедия с мальчиком

16 февраля 2022, 21:32

Мальчик только в прошлом году пошел в первый класс.

события
Ребенка нашли мертвым / pixabay, Обозреватель

15 февраля в Днепропетровской области нашли пропавшего 6-летнего Ярослава Галата мертвым. Как стало известно, мальчик пропал по дороге к бабушке.

К его поискам помимо полиции подключились местные жители, однако только к вечеру рыбаки обнаружили мертвого ребенка в речке в 15 метрах от берега.Трагедия произошла в селе Новопавловка Межевского района. Ярослав отправился к бабушке, но так и не дошел к ней. По словам одной из местных жительниц, путь ребенка проходил через речку.

"Она у нас вроде мелкая, через нее перекинут самодельный мостик. Возможно, он с него упал. Почему – никто пока не знает. Засмотрелся, поскользнулся – трудно сказать. Но искали его несколько часов, уже все местные подключились. А потом рыбаки взяли лодку и поплыли осматривать реку. Так его и нашли", – рассказывает она, передает Обозреватель.

Искали всем селом

Волонтеры из павлоградской группы "Поиск пропавших людей" говорят, что к ним обратились правоохранители с просьбой помочь с поиском ребенка.

"Но мы туда доехать даже не успели, к вечеру часа через полтора после звонка полиции нам уже сообщили, что нашли тело. Так что ни мы, ни кинологи не успели на место", – говорят в организации.

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В свою очередь в сельском совете Новопавловки отказались пояснить, в каком состоянии мостик, по которому мог проходить ребенок.

Ярослав был очень дружным

Ярослав был не единственным ребенком в семье. У родителей осталась еще младшая дочь. Сам мальчик только в прошлом году пошел в первый класс. Мама одного из одноклассников рассказывает, что он был очень открытым и добрым ребенком.

"Ему нравилось учиться, он такой старательный. У них в прошлом году был выпускной в садике, он там тоже участвовал в выступлении. Я сначала услышала, что кто-то у нас пропал в селе, но не знала, что Ярослав. Говорили, что маленький мальчик. И уже к вечеру стало известно, что это одноклассник и его нашли в реке. Мы очень расстроены из-за его гибели, дети плачут", – говорит женщина.

Родители Ярослава работают на местном агропредприятии. В селе очень хорошо отзываются о семье.

В полиции Днепропетровской области подтвердили, что тело ребенка нашли в реке в 15 метрах от берега. Но точную причину смерти должна установить судмедэкспертиза.

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Ранее сообщалось, что в Харькове 12-летний подросток был вынужден жить в холодном жилье и спать на полу. Голодного ребенка подкармливали соседи, ведь дома совсем не было еды. Ребенка забрали у горе-матери.

Также на Полтавщине загадочно умерла 3-летняя девочка. У ребенка была повышенная температура, а затем диагностировали отек головного мозга. Спасти девочку не удалось.

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