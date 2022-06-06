В приграничной Курской области обстреляли большое село: взрывы и пожары

В приграничной Курской области обстреляли большое село Теткино, обстрел / ГТРК "Курск"

Роман Старовойт, губернатор Курской области страны-агрессора, РФ, говорит, что было обстреляно село Теткино ‒ которое расположено неподалеку от Сумской области Украины. По его данным, случился минометный обстрел, главной целью которого был сельский мост.

Впоследствии губернатор Старовойт опубликовал фотографии с разбитым мостом в Теткино и поврежденными зданиями сахарного завода и с поврежденным железнодорожным полотном

Далее, как говорит губернатор Старовойт, в результате обстрела оказался поврежден двухэтажный многоквартирный дом и пристройки рядом. В частности, оказались повреждена крыша и выбиты окна. Плюс сгорел легковой автомобиль.

Имеются повторные повреждения и на территории сахарного завода ‒ который и ранее страдал от обстрелов.

О жертвах среди местного населения ничего неизвестно. Кто именно обстрелял деревню, губернатор Старовойт не стал указывать.

Однако, весьма вероятно, что обстрел устроила русская армия – для того, чтобы свалить всю вину в инциденте на украинскую армию.

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Взрывы в приграничных областях России

Напомним, ранее 1 мая, на территории Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. Как говорил губернатор, инцидент случился на 67-м километре ж/д сообщения "Суджа-Сосновый Бор".

Позже Старовойт уточнил, что ЧП на стратегическом объекте было диверсией, из-за чего правоохранители завели уголовное дело.

За пару недель до этого в Белгородской области (в селе Старая Нелидовка) произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Еще немногим ранее было сообщение о том, что в приграничном с Украиной российском Белгороде образовательные учреждения города оказались заминированы. Но факт минирования потом не подтвердился.

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