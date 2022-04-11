В Курске паника из-за "украинских националистов" и угрозы терактов: в Сети креативно ответили

/ УНИАН

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, что оккупанты пытаются завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины, в том числе через Курскую область.

"Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей", - говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что с 11 апреля в регионе вводят "желтый" уровень террористической угрозы.

"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен "желтый" уровень террористической опасности. Это второй уровень из трех по установленной шкале", — заявил губернатор.

Старовойт подчеркнул, что на территории области установят контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилят патрулирование населенных пунктов. Жителей области просят быть бдительными.

Добавим, что украинцы в Сети креативно ответили на истерику властей РФ:

"В Курск завезли рязанский сахар?";

"На месте жителей Курска я бы бежала подальше, потому что ваши освободители уже планируют что-то подорвать";

"Перед смертью пограничники увидели стаю боевых гусей, летевших в сторону Курска";

"Ну что, нытики, кто там жаловался, что сахара нет? В Курск вон походу завезли уже. Рязанского";

"Курск опять идет вслед за русским кораблем";

"Выпускаем наше биологическое оружие щас Курск обос*ут токсичные голуби и затопчут гуси киборги".

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Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

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