УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В разведке отреагировали на "переброс" Россией подкрепления на Харьковщину

9 сентября 2022, 22:24

Юсов пояснил, что ролики сегодня решают вопрос прежде всего имиджево-информационный.

россия, армия, рф, войска
ГУР о "переброске" Россией подкрепления на Харьковское направление / t.me/DIUkraine

Видео перемещения колоны вражеской техники на Харьковском направлении, которое было обнародовано Минобороны РФ - обычная имиджево-информационная кампания врагана фоне контрнаступления ВСУ.

"Сегодня мы видели колонны техники врага, которые двигались на спасение отступающим войскам противника на Харьковщине. Но это скорее реагирование на действия украинской армии. Украину это никоим образом не останавливает", – сказал в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУ разведки Андрей Юсов.

Юсов пояснил, что ролики сегодня "решают вопрос прежде всего имиджево-информационный": "Действительно, так долго рассказывать о неудачах украинской армии и об отсутствии серьезного контрнаступления и получать такой серьезный удар – надо исправлять имиджевые потери".

Видео дня

"Эти колонны, которые мы видели, - это, прежде всего, то, что мы их видим медийно. Это же не тайное передвижение, это, как на параде, нам показывают, что движется российская техника", – отметил представитель разведки.

Он добавил, что это, вероятнее всего, просто демонстрация "поддержки" для российского зрителя.

"Путин пытается спасти реноме и показать, что он контролирует ситуацию. Но украинские силы доказали, что нет – (россияне) не контролируют ситуацию. Мы не будем анонсировать населенные пункты, но точно Украина на этом не будет останавливаться", – ответил Юсов.

Напомним, ранее ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

Читайте также:

война в Украине военная агрессия РФ новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:26

На Харьковщине оккупантов выбили из более чем 30 населенных пунктов – Зеленский

22:24

В разведке отреагировали на "переброс" Россией подкрепления на Харьковщину

22:21

Эктор Хименез Браво рассказал о своей идеальной женщине

21:54

Учите "эвакуация" и "сдача в плен": в ОП потроллили бегство оккупантов на ХарьковщинеВидео

21:52

Не хотел выключать украинские песни: в Грузии суд оправдал таксиста, бросившего россиян в горахВидео

Реклама
21:25

Первый наследник: король Чарльз III объявил имя нового принца УэльскогоВидео

21:17

Эксперт поведал, чем помогут ВСУ норвежские ракеты HellfireВидео

20:53

Блицкриг ВСУ на Харьковщине: в Сети показали карты прорыва украинской армииВидео

20:45

"Бесплатно не давали": бывший друг Путина сообщил о его интимных проблемах

20:30

Экстрасенс спрогнозировала агрессивную фазу войны в Украине: когда ждатьВидео

20:28

Шеф ЦРУ "опустил" Путина: войной в Украине слил слабость армии РФВидео

20:23

Опытные хозяйки кладут мокрое полотенце и кубики льда в духовку: в чем польза лайфхака

20:14

Юрий Романенко. Стратегические последствия разгрома России под Балаклеей и ИзюмомВидеоблоги

20:10

Приметы на 11 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в беду в день Иоанна ПредтечиВидео

19:58

В моде шикарная стрижка для женщин после 40 лет, которая отлично молодит и не требует укладкиФото

19:57

"Наш хлопак": в Сети появились фото короля Британии Карла III, пляшущего гопакВидео

19:43

Контратаки ВСУ на двух направлениях: в Пентагоне заявили об успехах УкраиныВидео

19:27

Экс-депутат Госдумы рассказал, как реагирует Путин на успехи ВСУ

19:20

Как Соловьев и Скабеева ускоряют смерть Путинамнение

19:03

Гороскоп на завтра, 10 сентября 2022: Львам – опасность, Стрельцам – деньги, Рыбам – разочарованиеВидео

Реклама
18:58

Оккупанты "гибнут группами", командирам плевать: в РФ жалуются на катастрофические потериВидео

18:48

Отбирают у местных велосипеды и молят о помощи у Красного Креста: оккупантам "надоело" на ХарьковщинеВидео

18:25

"Элитный" полк российских десантников разгромлен ВСУ: потери оккупантов зашкаливаютВидео

18:20

Как Украина будет освобождать Херсон: генерал рассказал, что ждет ВСУ на южном направленииВидео

18:05

В сеть попали фото плачущего за Королевой принца Гарри

17:42

Армия Украины контрнаступает на Херсонщине: в войсках РФ бунт, отказываются воеватьВидео

17:41

Оккупанты РФ накрыли Харьков из РСЗО: много раненых, среди них детиФотоВидео

17:38

Лучше не рисковать: 8 продуктов, которые категорически нельзя разогревать в микроволновке

17:27

В Украине резко дорожает популярный овощ: что произошло

17:04

Эксперт: ВСУ под командованием Сырского в Харьковской области перехватили инициативу у врага

16:59

ВСУ ударили по мосту в Новой Каховке и переправе РФ: оккупантов уничтожили вместе с техникойВидео

16:52

Пугачева отказалась петь для россиян: Примадонна озвучила свои условия

16:40

Дантес признался, почему не служит в ВСУВидео

16:40

Если ВСУ окружат войска РФ в Херсоне, то сделают это и на всем юге и востоке Украины – эксперт ISWВидео

16:39

Украина может выиграть войну и освободить Крым: генерал США спрогнозировал срокиВидео

16:30

Зачем опытные хозяйки кладут мел в шкаф: он избавит от надоедливой проблемы

16:09

Устроил скандал: Галкин на концерте в Новой Зеландии сравнил русских с орками

16:07

В России "похоронили" Петросяна

15:56

Как сохранить расписание дня во время отдыха новости компании

15:48

"Российская армия в октябре начнет сыпаться": Гиркин раскритиковал власть РФ и позавидовал ВСУВидео

Реклама
15:42

Что будет после смерти Королевы: план траурных событий

15:30

Пить водку или тосковать с винцом: какой алкоголь самый безвредный для организмаВидео

15:28

"Путин уверено становится архитектором будущего": пропагандисты РФ пляшут на могиле Елизаветы II

15:21

Волохов Яр на Харьковщине освободили от оккупантов РФ и подняли украинский флагВидео

15:01

Приметы на 10 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

14:50

"Думаю, что понемногу привык к происходящему": Алексей Дурнев о родном Мариуполе и работе

14:47

"Это высокий профессионализм": генерал рассказал, как ВСУ бьют россиян на Харьковщине и под ХерсономВидео

14:43

ВСУ нашли трофеи на позициях оккупантов, из которых обстреливали ЧугуевВидео

14:29

У армии Украины очень серьезные успехи на Балаклейском и других направлениях на Харьковщине – ОВАВидео

14:15

Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять