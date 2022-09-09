В разведке отреагировали на "переброс" Россией подкрепления на Харьковщину

ГУР о "переброске" Россией подкрепления на Харьковское направление / t.me/DIUkraine

Видео перемещения колоны вражеской техники на Харьковском направлении, которое было обнародовано Минобороны РФ - обычная имиджево-информационная кампания врагана фоне контрнаступления ВСУ.

"Сегодня мы видели колонны техники врага, которые двигались на спасение отступающим войскам противника на Харьковщине. Но это скорее реагирование на действия украинской армии. Украину это никоим образом не останавливает", – сказал в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУ разведки Андрей Юсов.

Юсов пояснил, что ролики сегодня "решают вопрос прежде всего имиджево-информационный": "Действительно, так долго рассказывать о неудачах украинской армии и об отсутствии серьезного контрнаступления и получать такой серьезный удар – надо исправлять имиджевые потери".

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"Эти колонны, которые мы видели, - это, прежде всего, то, что мы их видим медийно. Это же не тайное передвижение, это, как на параде, нам показывают, что движется российская техника", – отметил представитель разведки.

Он добавил, что это, вероятнее всего, просто демонстрация "поддержки" для российского зрителя.

"Путин пытается спасти реноме и показать, что он контролирует ситуацию. Но украинские силы доказали, что нет – (россияне) не контролируют ситуацию. Мы не будем анонсировать населенные пункты, но точно Украина на этом не будет останавливаться", – ответил Юсов.

Напомним, ранее ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

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