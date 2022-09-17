УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В СНБО ответили на бредовые фантазии Путина о "контрактной" армии в Украине

17 сентября 2022, 18:40

Алексей Данилов отреагировал на очередные бредни президента РФ

Алексей Данилов
Алексей Данилов отреагировал на слова Путина / скрнишот

В СНБО отреагировали на высказывания лидера страны-агрессора Владимира Путина о том, что якобы в Украине сейчас находится не вся армия России, а только ее "контрактная часть".

"РФ действительно воюет не всей армией, а лишь уцелевшей частью", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

Таким образом, секретарь СНБО ответил президенту Путину на его вчерашнее заявление, что в Украине воюет лишь часть российской армии.

"Работаем дальше!", - заявил Данилов.

Заявления Владимира Путина о войне

Напомним, Главред писал о том, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, якобы война против Украины "идет по плану". При этом диктатор еще и отметил, что этот план "не подлежит корректировке".

По его словам, основная цель – освобождение Донбасса. Эту свою "заезженную" риторику он повторил во время брифинга на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

При этом Путин, несмотря на все провалы российских оккупантов на фронте, посмел заявить, будто на Донбассе наступление не прекращается. А насчет того, почему всё так медленно движется, отметил, что, мол, Россия никуда не спешит.

"План спецоперации корректировке не подлежит, по ходу принимаются оперативные решения. Основная цель – освобождение Донбасса, наступательная операция там не прекращается, но мы не спешим", – заявил российский диктатор.

При этом он еще и озвучил свои розовые мечты о том, что якобы РФ воюет не всей армией, а лишь контрактной частью.

Ранее сообщалось, что Путин уже начал скулить на международном уровне о том, что Украина отказывается от переговоров и хочет поставить точку в войне на поле боя. Российский диктатор резко изменил свою риторику в отношении войны вместо "специальной военной операции" вдруг начал говорить "конфликт".

Напомним, по словам российского политолога Андрея Пионтковского, в Кремле готовят отстранение от власти президента России Владимира Путина. Вероятно, объявят о его болезни и временном прекращении исполнения обязанностей. Власть окажется в руках Совбеза РФ, который через некоторое время заявит об ошибках Путина в отношении Украины. План уже прорабатывается.

Читайте также

СНБО война в Украине Владимир Путин Алексей Данилов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:08

Готовятся отступать: на Херсонщине оккупанты затопили 9 вагонов - Генштаб

19:03

Гороскоп на завтра 18 сентября 2022: Девам – разочарование в близком, Козерогам – откровенный разговорВидео

18:40

В СНБО ответили на бредовые фантазии Путина о "контрактной" армии в УкраинеВидео

18:19

Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в жизнь не впуститьВидео

18:00

Брат Tayanna "забыл" о войне и снова уехал в Россию строить карьеру у путинистов

Реклама
17:46

Как сохранить укроп на зиму: 3 совершенно разных способа от хозяек

17:39

"Не торгую совестью": Галкин отреагировал на решение признать его иноагентом

17:02

Один русский приехал сдаваться в плен на танке - офицер ВСУВидео

17:00

Какой чай лучше бодрит – зеленый или крепкий черный

16:54

Подоляк разнес "мирную инициативу" Мексики: ваш план – миллионы под оккупацией и передышка для РФВидео

16:18

Сам уже и ходить не способен: в Сеть выложили видео, на котором Эрдоган ведет под руку ПутинаВидео

15:50

Собаку нельзя пускать в кровать: чем может обернуться сон с домашним любимцем

15:49

"Никаких новых поставок": в Германии выступили против продолжения военной помощи УкраинеВидео

15:44

Агрессоры ударили ракетами по Чугуеву: погибла 11-летняя девочка, повреждена инфраструктура

15:31

Вера Брежнева окончательно порвала все связи с Россией

14:58

Заряд бодрости и энергии для организма: когда полезнее всего пить кофе

14:48

В Бердянске зама гауляйтера с женой убили пулями в голову - русские пропагандисты

14:47

Оскорблял украинок из-за их родного языка: в Эстонии у гражданина РФ забрали вид на жительствоВидео

14:46

Детей искали по номерках: выжившие в "российском" Изюме рассказали о захоронении на 400 человекВидео

14:38

Еще одна украинская певица встала на сторону России

Реклама
14:30

Германия продаст Украине 18 САУ RCH-155, но раньше 2025 года ждать поставок не стоит - СМИВидео

13:30

"Хлопки" под Белгородом – атака военной базы РФ, которая снабжает войска на севере Луганщины – ISWВидео

13:25

Арестович случайно назвал херсонского гауляйтера Спермоусовым после его слез в скоройВидео

12:52

В шкафах экономных и опытных хозяек стоит стакан с рисом: что он дает

12:11

Россия переносит "референдум" на Луганщине из-за наступления ВСУ на Донбассе – ОВАВидео

12:02

ВСУ ликвидировали российского десантника, который говорил, что идет "защищать мирное небо РФ"Видео

11:41

"Как сосала, так и будет сосать вечно": Скабеева вызверилась на Собчак

11:35

ВСУ продвинулись на Донбассе: освобождены два населенных пунктаВидео

11:11

Премьер Индии публично отругал Путина за войну с Украиной – глава РФ поджал губы и опустил головуВидео

11:00

Тело легендарного Яшки Цыганкова нашли в Изюме: оккупанты убили его еще весной

10:38

"Это хитрая схема": Пугачева и Галкин решили "надуть" Россию

10:32

Путин не смог захватить всю Украину и сменит цели войны – ПентагонВидео

09:49

"Залужный - талантливый мужик": у Соловьева признали мастерство главкома ВСУВидео

09:35

ВСУ наступают в районе Донбасса, РФ может не удержать точку опоры на Луганщине – разведка Британии

09:13

В Мексике предложат план перемирия между Украиной и Россией на 5 лет

08:58

Так был ли "договорняк" по харьковскому прорыву?мнение

08:50

Бугры на лице: вдова Кобзона стала жертвой пластики

08:47

Армия Украины контрнаступает на Херсонщине и наносит удары по войскам РФ на трех участках – ISWВидео

07:50

"Гиркин "размазывает" Путина по стенке": Чорновил рассказал о восстании "ястребов" против диктатораВидео

07:21

Авиация и артиллерия ВСУ "зажгли" на юге: армию РФ проредили на десятки оккупантов

Реклама
07:05

Как почистить пуховик без стирки: 5 эффективных способов и основные правила

06:29

Путину нужна армия моральных уродов, а с такой не побеждаютмнение

06:17

День фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

05:21

"Безумный" мед "неправильных" пчел: в чем польза и коварная опасность лакомства

04:50

Стрижка необыкновенной красоты, которую любят женщины с тонкими волосами

04:15

"Замурованный" Путин и оружие: эксперт назвал рецепт победы Украины в войнеВидео

03:20

Самый вкусный и очень легкий ягодный пирог: простой рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

02:30

"Зима" нагрянет в сентябре: Украину завалит снегом, синоптики назвали датуВидео

01:30

Соблазнительная йога: Даша Астафьева в одних сетчатых колготках встала на четвереньки

01:20

"Грешу всю свою жизнь": Киркоров оскандалился заявлением и раскрыл правду о проблемах со здоровьемВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять