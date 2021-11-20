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В Шостке прямо на улице нашли королевскую кобру - самую ядовитую змею на планете

20 ноября 2021, 12:22

Кобру могли ввезти в Украину из России и пытались перенаправить в Европу, но не довезли. Змея погибла, поэтому ее просто выбросили.

королевская кобра
Королевская кобра была завезена в Украину контрабандой / Фото pixabay.com

В городе Шостка Сумской области посреди улицы нашли 3-метровую змею. Сначала думали, что это питон, но позже эксперты заявили, что на самом деле это самая ядовитая змея на планете — королевская кобра.

Законно ввезти такую змею в Украину нельзя. Скорее всего, кобра попала в Шостку контрабандой. В Харьковском зоопарке считают, что пресмыкающееся ввезли из России и пытались перенаправить в Европу, но не довезли. Змея погибла, поэтому ее просто выбросили. Впрочем, не исключено, что она могла выползти и погибнуть из-за неблагоприятного климата, сообщает kp.ua.

Эксперт BION Terrarium Center Алексей Марущак также убежден, что в Шостка на улице обнаружили именно королевскую кобру. Он предполагает, что пресмыкающемуся могло быть 4-5 года, хотя в естественных условиях они доживают до 20 лет.

"Видимо, покупали маленькое, а когда животное начало достигать взрослых размеров, просто выбросили. Взрослые особи растут до 4-5 метров в длину", — сказал Марущак.

Мертвую кобру нашли на улице в Шостке / Фото Нацполиции

По его словам, змея могла преодолеть большое расстояние и у нее, вероятно, удалены ядовитые зубы.

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Марущак добавил, что кобры не популярны среди украинских владельцев частных зоопарков, поскольку они дорогие и нуждаются в особых условиях содержания. Им нужен террариум большого размера и особое питание. Кобра питается преимущественно рептилиями: другими змеями, лягушками, ящерицами.

Как сообщал Главред, 13 ноября в Шостке Сумской области женщина наткнулась на огромную змею. Она случайно обнаружила пресмыкающееся возле мусорных баков. Женщина рассказала, что первыми змею увидели подростки. Они и рассказали ей о своей находке.

А в центре Киева жительница города во время прогулки с собакой нашла крокодила. Он неподвижно лежал на земле. Женщина подумала, что это игрушка, подняла и поставила его на пень возле клумбы. Однако позже выяснилось, что крокодил мертв. Кто-то держал из жителей держал его в квартире и довел до смерти.

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