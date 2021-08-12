Жуткая трагедия в Египте: кобра выползла из коробки в багажнике и убила пятерых человек в авто

Пятеро человек погибли в Египте после нападения кобры / arabnews.com

В Египте произошла жуткая трагедия: кобра, которую перевозили в коробке, по пути ускальзнула из нее и убила находящихся в автомобиле людей.

В результате погибли четверо пассажиров и водитель, пишет издание Arab News.

Жуткая история началась после того, как совладелец микроавтобуса попросил водителя доставить животное из города Александрия в Кафр-эш-Шейх. Тот согласился и поставил коробку с опасным грузом в багажник.

При этом в в машину подсели еще четыре человека - члены одной семьи. При этом неизвестно, знали ли пассажиры о кобре в багажнике.

Отмечается, что во время поездки змея выбралась из коробки, под пассажирскими сиденьями проползла в салон и напала на всех находящихся в нем людей, включая водителя. В результате пять человек погибли.

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После этого неуправляемый микроавтобус попал в ДТП - он врезался в бетонное ограждение.

/ arabnews.com

Когда кобра попыталась убежать, очевидцы поймали ее и убили.

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