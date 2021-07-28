Во Львовской области двое детей попали в реанимацию после укусов змей

В Украине нет сыворотки против укуса гадюки, поэтому пострадавших лечат симптоматично, то есть проводят интоксикационную и противоотечную терапию.
Во Львовской области в больницу попали сразу двое детей - 10-летнюю девочку и 16-летнего парня укусили гадюки. Дети как минимум неделю будут находиться в реанимации, ведь яд может вызвать тромбоз. В Украине нет сыворотки против укуса гадюки, поэтому пострадавших лечат симптоматично, то есть проводят интоксикационную и противоотечную терапию.
Девочка встретилась с ядовитым пресмыкающимся, когда пошла в лес с мамой собирать малину, а парень наткнулся на змею на поле во время жатвы, передает ТСН.
"Я сначала не почувствовала, что она укусила, а потом начало печь. Когда она укусила, то еще лежала скрученная, а потом поползла в траву", — рассказала Вероника Клеба.
У обоих детей довольно легкое течение, потому что пресмыкающиеся были небольшими и впрыснули немного яда.
Как избежать укуса змеи
Змеи первым не нападают, говорят эксперты. Чтобы избежать встречи с ними в лесу или поле, нужно тщательно смотреть под ноги. Обувать закрытую обувь и плотные штаны.
Что делать при укусе змеи
Если змея все же укусила, нужно снять верхнюю одежду и обувь, чтобы не было сжатия конечностей. По возможности место укуса обработать антисептиком, положить лед.
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Как сообщал Главред, в Ивано-Франковской области в течение одного дня - 8 июля - от укуса змей пострадали сразу трое несовершеннолетних. Дети попали в реанимацию в тяжелом состоянии.
В начале июля во Львовской области в поселке Славское ядовитые змеи покусали двух женщин, пострадавшие попали в реанимацию.