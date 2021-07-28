Во Львовской области двое детей попали в реанимацию после укусов змей

На Львовщине змея укусила 10-летнюю девочку / скриншот

Во Львовской области в больницу попали сразу двое детей - 10-летнюю девочку и 16-летнего парня укусили гадюки. Дети как минимум неделю будут находиться в реанимации, ведь яд может вызвать тромбоз. В Украине нет сыворотки против укуса гадюки, поэтому пострадавших лечат симптоматично, то есть проводят интоксикационную и противоотечную терапию.

Девочка встретилась с ядовитым пресмыкающимся, когда пошла в лес с мамой собирать малину, а парень наткнулся на змею на поле во время жатвы, передает ТСН.

"Я сначала не почувствовала, что она укусила, а потом начало печь. Когда она укусила, то еще лежала скрученная, а потом поползла в траву", — рассказала Вероника Клеба.

У обоих детей довольно легкое течение, потому что пресмыкающиеся были небольшими и впрыснули немного яда.

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Как избежать укуса змеи

Змеи первым не нападают, говорят эксперты. Чтобы избежать встречи с ними в лесу или поле, нужно тщательно смотреть под ноги. Обувать закрытую обувь и плотные штаны.

Что делать при укусе змеи

Если змея все же укусила, нужно снять верхнюю одежду и обувь, чтобы не было сжатия конечностей. По возможности место укуса обработать антисептиком, положить лед.

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Как сообщал Главред, в Ивано-Франковской области в течение одного дня - 8 июля - от укуса змей пострадали сразу трое несовершеннолетних. Дети попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

В начале июля во Львовской области в поселке Славское ядовитые змеи покусали двух женщин, пострадавшие попали в реанимацию.