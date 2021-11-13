В Сумах женщина наткнулась на трехметрового питона

Змея лежала посреди улицы.
В Шостке Сумской области женщина наткнулась на огромную змею. Она случайно обнаружила питона возле мусорных баков.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области Facebook, сотрудники которой прибыли на вызов, змея была не живой.
Женщина рассказала, что первыми змею увидели подростки. Они и рассказали ей о своей находке.
Питон был длиной более трех метров. Копы выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и то, каким образом он оказался на улице.
Напомним, ранее подобный случай произошел недавно в Харькове. Там хозяйка квартиры нашла под своей кроватью питона. Женщины вызвала полицию, которая извлекла рептилию из жилища. Вскоре нашлись и хозяева змеи.
Также ранее в одной из машин столичной службы такси обнаружили змею. Это был маисовый полоз, который еще называют красная крысиная змея. Позже выяснилось, что он сбежал из плохо закрытого террариума, который находился в квартире на четвертом этаже.