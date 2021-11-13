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В Сумах женщина наткнулась на трехметрового питона

13 ноября 2021, 17:46
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Змея лежала посреди улицы.

Питон был длиной 3 метра / НПУ

В Шостке Сумской области женщина наткнулась на огромную змею. Она случайно обнаружила питона возле мусорных баков.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области Facebook, сотрудники которой прибыли на вызов, змея была не живой.

Женщина рассказала, что первыми змею увидели подростки. Они и рассказали ей о своей находке.

Питон был длиной более трех метров. Копы выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и то, каким образом он оказался на улице.

Напомним, ранее подобный случай произошел недавно в Харькове. Там хозяйка квартиры нашла под своей кроватью питона. Женщины вызвала полицию, которая извлекла рептилию из жилища. Вскоре нашлись и хозяева змеи.

Также ранее в одной из машин столичной службы такси обнаружили змею. Это был маисовый полоз, который еще называют красная крысиная змея. Позже выяснилось, что он сбежал из плохо закрытого террариума, который находился в квартире на четвертом этаже.

viber
Сумы змеи
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