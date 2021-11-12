Довели до смерти и выбросили: в центре Киева на клумбе нашли мертвого крокодила

Крокодил умер примерно несколько дней назад из-за ненадлежащего ухода / скриншот ТСН

В центре Киева жительница города во время прогулки с собакой нашла крокодила. Он неподвижно лежал на земле. Женщина подумала, что это игрушка, подняла и поставила его на пень возле клумбы.

Однако позже выяснилось, что крокодил мертв. Кто-то держал из жителей держал его в квартире и довел до смерти, передает ТСН.

Рептилия умерла примерно несколько дней назад из-за ненадлежащего ухода. Вероятно, крокодил голодал, потому что совсем усох. Кроме того, он болел, потому что на тельце есть грибок. Не исключено, что владельцы за ним заживали, потому что животное лечили.

Мертвого крокодила зоолог унес в ветклинику, там он станет научным материалом для студентов.

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Отметим, заводить экзотических животных в квартирах законодательство не запрещает, но для этого необходимо получить немало разрешений и согласований. Купить крокодила не так уж и сложно - в Сети немало крокодилов на продажу. Например, кайман крокодиловый стоит 750 евро.

Как сообщал Главред, в августе в Херсонской области на Арабатской Стрелке местные рыбаки обнаружили крокодила. Но пока его осмелились вытащить из водоема, крокодил уже был мертв.

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