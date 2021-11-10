В СНБО заявили о военном давлении на Украину со стороны России

СНБО / УНИАН

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко заявил, что на Украину надвигается новая волна дестабилизации со стороны России.

По его словам, будет использоваться давление с помощью военной силы.

Он отмечает, что реальное привлечение вооруженных сил Российской Федерации возможно, скорее всего, лишь после того, как будет создана общая картинка тотальной дестабилизации и запущены процессы фрагментации Украины.

"С другой стороны, постоянные военные маневры вблизи границ Украины и угроза проведения наступательных операций постепенно превращаются в инструмент постоянного поддержания атмосферы нервозности в Украине", - считает первый заместитель секретаря СНБО, передает Укринформ.

Он заявил, что Россия будет манипулировать ситуацией безопасности на линии соприкосновения. Контролируя так называемые "1-й и 2-й армейские корпуса", российская сторона имеет целый арсенал механизмов для того, чтобы управлять уровнем эскалации, отметил Демченко.

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"При этом РФ искусственно подпитывает конфликт на востоке Украины, поставляя оружие, финансируя временно оккупированные территории и осуществляя прямое управление марионеточными администрациями", - подчеркнул он.

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Российские войска у границ Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

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