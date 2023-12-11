Один из республиканцев в США озвучил громкое заявление в отношении войны России против Украины.

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В США предложили Украине отдать территории России / коллаж: Главред, фото: УНИАН, КОмандование объединенных сил ВСУ

Сенатор от партии республиканцев Джей Ди Венс сделал громкое заявление и предложил Украине уступить России. Об этом стало известно в эфире CNN.

Сенатор от штата Огайо заявил, что Украине вероятно придется "уступить некоторые территории" России, чтобы боевые действия прекратились.

Заявление сенатора-республиканца

Джей Ди Вей также добавил, что выступает против предоставления дополнительной помощи Украине, потому что не имеет веры в то, что страна сможет когда-либо победить Россию и в то, что ещё одна партия помощи поможет закончить войну, учитывая то, что все предыдущие не помогли.

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"В интересах Америки принять то, что Украине придется уступить россиянам некоторые территории, и мы должны завершить эту войну. Но когда я думаю о большой человеческой трагедии здесь, сотни тысяч невинных были убиты в этом конфликте. То, что в наших и в их интересах, - это остановить убийства", - заявил Вэнс.

В вопросе дополнительного финансирования, которое включает помощь Украине и Израилю, многие республиканцы проявили желание против, поскольку, по словам Венса, никто не верил, что Украина собирается выиграть войну. Он убежден, что всё основное внимание должно быть уделено прекращению боевых действий и убийств.

"Но по украинскому вопросу, в частности, все знают, что это всегда будет заканчиваться переговорами. Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию назад к границе 1991 года, была абсурдной, на самом деле никто в это не верил", - добавил Джей Ди Вэнс.

Помощь США Украине

Напомним, российский президент рассчитывает, что без восстановления военной поддержки от США, Украина "падет в течение нескольких месяцев". Об этом заявил председатель комитета по разведке Сената США Марка Уорнера после того, как сенаторы провалили голосование за "самый важный" пакет военной помощи для Киева.

При этом, сегодня, 11 декабря, президент Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты, где он проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщили в Офисе президента.

Издание CNN сообщает, что визит, о котором Белый дом объявил в воскресенье, является третьим визитом Зеленского в Вашингтон с момента начала войны на Украине. Там отмечают, что визит Зеленского приходится на критический момент переговоров Конгресса о чрезвычайной помощи Украине. "Конгресс, похоже, не приблизился к соглашению относительно документа об изменениях иммиграционной и пограничной политике и пакета чрезвычайной помощи, который обеспечит финансирование Украины и Израиля, до того, как законодатели покинут город на каникулы", - пишет CNN.

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