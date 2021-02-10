В столичном метрополитене предупредили о возможном закрытии станций

Из-за массового скопления пассажиров на станциях метрополитена возможны временные закрытия некоторых станций во время пиковых часов.
В столичном метрополитене предупредили об ограничениях на вход пассажиров во время пиковых часов.
Ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях, пояснили в пресс-службе КП в среду, 10 февраля.
"Пожалуйста, придерживайтесь карантинных мер, особенно масочного режима. Напоминаем, что для избежания скопления людей в вестибюлях, в пиковые часы станции могут ограничиваться на вход. Просим, по возможности, учитывать при планировании поездок", - сказано в сообщении.
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Автор: Екатерина Трохимчук