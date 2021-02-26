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В Сумах в зале облсовета в ходе сессии произошла драка

26 февраля 2021, 15:19

В ситуацию пришлось вмешиваться правоохранителям.

кулак, драка, избиение
В Сумском облсовете произошла драка / pexels.com

В пятницу, 26 февраля, на заседании Сумского областного совета произошла драка.

Присутствовавшие в зале прямо во время заседания устроили столкновения, в ход пошли кулаки. В ситуацию пришлось вмешиваться правоохранителям, сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

На видео видно, что в зале произошла потасовка. При этом правоохранители попытались разделить противоборствующие стороны, но это им удалось далеко не сразу.

Обратим внимание, что в драке участвовали молодые люди спортивной внешности с капюшонами на головах и в медицинских масках.

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Ранее в Черкассах на сессии горсовета секретарь городского совета Юрий Тренкин выступил в роли переводчка для депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Александра Замирайло, который отказался переходить на украинский язык во время обращения с трибуны.

В зале мэрии начался сильный шум и депутата окружила полиция, чтобы избежать столкновений.

Как ранее сообщал Главред:

  • В Николаеве депутаты от Оппозиционной партии – За жизнь Максим Невенчанный и Александр Медведев устроили спор прямо в городском совете разборки.
  • Конфликт вспыхнул, когда политики общались относительно формы пояснительных записок к проектам решения.
  • На заседании комиссии по этике, пришел депутат ОПЗЖ Максим Невенчаный – несмотря на то, что он не входит в эту комиссию. Политик начал задавать вопросы докладчику из аппарата горсовета.
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