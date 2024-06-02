В Украине будут отключать в течение всех суток: в Укрэнерго сделали заявление

Бытовым потребителям и промышленности будут отключать свет в случае превышения лимитом на потребление электроэнергии, рассказали в компании.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-budut-otklyuchat-v-techenie-vseh-sutok-v-ukrenergo-sdelali-zayavlenie-10569938.html Ссылка скопирована

3 июня свет будут выключать в течение всего дня и ночи - Укрэнерго / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине 3 июня будут отключать свет в течение суток. Выключать электроэнергию будут бытовым потребителям и промышленности в случае превышения потребления электричества.

Как сообщили в компании Укрэнерго, в течение дня с 00:00 будут применяться отключения электричества.

Критическую инфраструктуру отключать от электроснабжения не планируют.

видео дня

Отключения света в Украине – главные новости по теме:

Свет в Украине будут отключать, вероятно, до августа-сентября, заявил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко. Ограничения могли запустить позже, но помешала прохладная погода.

30 мая в Укрэнерго анонсировали ухудшение ситуации с электроснабжением. В частности, в скором времени должны отправить на ремонт некоторые энергоблоки на атомных станциях. Это приведет к новым отключениям света.

По всей Украине ввели аварийные отключения света, сообщили 2 июня в Укрэнерго. Войска агрессора России в ночь на 1 июня атаковали объект системы передачи электроэнергии, вследствие чего компания вынуждена принимать меры.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред