В Украине будут отключать в течение всех суток: в Укрэнерго сделали заявление

В Украине 3 июня будут отключать свет в течение суток. Выключать электроэнергию будут бытовым потребителям и промышленности в случае превышения потребления электричества.
Как сообщили в компании Укрэнерго, в течение дня с 00:00 будут применяться отключения электричества.
Критическую инфраструктуру отключать от электроснабжения не планируют.
Отключения света в Украине – главные новости по теме:
Свет в Украине будут отключать, вероятно, до августа-сентября, заявил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко. Ограничения могли запустить позже, но помешала прохладная погода.
30 мая в Укрэнерго анонсировали ухудшение ситуации с электроснабжением. В частности, в скором времени должны отправить на ремонт некоторые энергоблоки на атомных станциях. Это приведет к новым отключениям света.
По всей Украине ввели аварийные отключения света, сообщили 2 июня в Укрэнерго. Войска агрессора России в ночь на 1 июня атаковали объект системы передачи электроэнергии, вследствие чего компания вынуждена принимать меры.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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