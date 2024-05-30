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Отключения света вернутся: в Укрэнерго анонсировали ухудшение ситуации

Ангелина Подвысоцкая
30 мая 2024, 22:23
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Улучшение ситуации в энергосистеме является временным и вскоре она ухудшится снова.
электроэнергия, свет
В Украине снова могут начать отключать свет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинцам могут снова начать выключать свет. Ситуация в энергосистеме вскоре снова ухудшится. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире УП.Live.

Он отметил, что отключений света в последние дни удалось избежать отключений света только благодаря тому, что из ремонта вышли два энергоблока атомных электростанций. Кудрицкий утверждает, что это лишь временное улучшение.

"Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова", - сказал Кудрицкий.

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Кто такой Владимир Кудрицкий?

Владимир Кудрицкий – глава правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии.

Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украина, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal.

Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

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