В Украине цены на яйца резко изменятся: чего ждать в ближайшие месяцы

Цены на куриные яйца до Пасхи будут сохраняться на уровне 70,60-71,50 гривен за десяток, в зависимости от марки и условий в различных сетях супермаркетов.

Цены на яйца / pixabay, glavcom

Цены на яйца в супермаркетах Украины вскоре могут снизиться. Как отмечают аналитики, заметно подешевеют куриные яйца уже с марта 2023 года.

По подсчетам научных сотрудников Института аграрной экономики и в "Союзе птицеводов Украины", немного подешевеют яйца в следующем месяце, однако более ощутимое снижение цен украинцы смогут заметить после Пасхи, которую будут отмечать 16 апреля.

Цены на яйца в Украине

Цена на куриные яйца резко выросла в октябре прошлого года. Госстат официально зафиксировал рост цены в сентябре на 54% по сравнению с июнем. Это объясняли сезонностью, подорожанием производства, стоимостью логистики и кормов, а также потерей поголовья из-за войны.

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Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину поголовье кур-несушек не обновилось прошлой весной, однако в ближайшие месяцы производство яиц будет расти, ведь начнут нестись куры-несушки, поголовья которых смогло восстановить на предприятиях полгода назад.

Цены на яйца к Пасхе 2023

Цены на куриные яйца до Пасхи будут сохраняться на уровне 70,60-71,50 гривен за десяток, в зависимости от марки и условий в различных сетях супермаркетов.

В ближайшие два месяца прогнозируют уменьшение стоимости яиц не более, чем на 10-15%. В феврале их цена будет составлять около 74,15 гривен за десяток, перед Пасхой - 66,74-63,03 гривен за десяток.

Какими будут цены на яйца после Пасхи 2023

После Пасхи же цена значительно снизится - до 44,49-48,20 гривен за десяток.

Отметим, цены на яйца в Украине остаются высокими и превышают 70 гривен за десяток. Как отмечают эксперты, в ближайшие два месяца дефицитный товар станет доступнее на 10-15%.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин сообщила, что поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается в Украине. Это главная причина, почему яйца будут дешеветь.

В Украине 26 января обнародовали проект приказа "Об утверждении требований к куриным яйцам". Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, согласно приказу, в Украине появятся новые требования по продаже куриных яиц.

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