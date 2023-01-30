В Украине будут по-новому продавать яйца: цены резко пойдут на спад

Цены на яйца в Украине остаются высокими и превышают 70 гривен за десяток. Как отмечают эксперты, в ближайшие два месяца дефицитный товар станет доступнее на 10-15%.
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин сообщила, что поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается в Украине. Это главная причина, почему яйца будут дешеветь.
А с начала апреля, после праздника Пасхи, яйца могут подешеветь на 35-40%.
Отмечено, что после Пасхи на цены повлияют два фактора:
- снижение спроса населения,
- увеличение предложения от производителей.
В начале 2023 года десяток яиц можно купить от 73 гривен.
Новые правила продажи яиц в Украине
В Украине 26 января обнародовали проект приказа "Об утверждении требований к куриным яйцам". Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, согласно приказу, в Украине появятся новые требования по продаже куриных яиц.
Проектом приказа предусмотрено утвердить ряд требований к куриным яйцам, в частности:
- сортировка яиц по их качеству и по весу;
- штамповка яиц;
- маркировка упаковок (контейнеров) и транспортной тары для яиц;
- маркировка контейнеров для промышленных яиц и предоставления информации потребителю при поштучной продаже яиц;
- упаковка и переупаковка яиц;
- требования к записям, которые должны вести операторы рынка.
- К тому же куриные яйца будут делиться на два класса "А" и "В".
Яйца, принадлежащие классу "А", должны быть чистыми, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров.
По весу яйца класса "А" сортируют по следующим категориям :
- "XL" очень большие: яйца, вес которых составляет 73 г и больше;
- "L" крупные: яйца, вес которых составляет 63 г и более, однако менее 73 г;
- "М" средние: яйца, вес которых составляет 53 г и более, однако менее 63 г;
- "S" малые: яйца, вес которых составляет менее 53 г.
Сортировка яиц класса "А" по весу не будет обязательной для яиц, поставляемых на пищевые и/или непищевые мощности.
К яйцам класса "В" относятся яйца, не отвечающие показателям качества, указанным выше. Также к классу "В" могут быть понижены яйца класса "А", которые больше не соответствуют их показателям качества.
Читайте также:
- Модный завтрак обеспечен: как приготовить яйцо пашот легко и быстро
- Нужно ли в драники добавлять яйца и муку: невероятные секреты опытных хозяек