В Украине будут по-новому продавать яйца: цены резко пойдут на спад

Поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается в Украине. Цены на яйца будут резко падать после праздников.

Цены на яйца / pixabay, glavcom

Цены на яйца в Украине остаются высокими и превышают 70 гривен за десяток. Как отмечают эксперты, в ближайшие два месяца дефицитный товар станет доступнее на 10-15%.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин сообщила, что поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается в Украине. Это главная причина, почему яйца будут дешеветь.

А с начала апреля, после праздника Пасхи, яйца могут подешеветь на 35-40%.

Отмечено, что после Пасхи на цены повлияют два фактора:

снижение спроса населения,

увеличение предложения от производителей.

В начале 2023 года десяток яиц можно купить от 73 гривен.

Новые правила продажи яиц в Украине

В Украине 26 января обнародовали проект приказа "Об утверждении требований к куриным яйцам". Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, согласно приказу, в Украине появятся новые требования по продаже куриных яиц.

Проектом приказа предусмотрено утвердить ряд требований к куриным яйцам, в частности:

сортировка яиц по их качеству и по весу;

штамповка яиц;

маркировка упаковок (контейнеров) и транспортной тары для яиц;

маркировка контейнеров для промышленных яиц и предоставления информации потребителю при поштучной продаже яиц;

упаковка и переупаковка яиц;

требования к записям, которые должны вести операторы рынка.

К тому же куриные яйца будут делиться на два класса "А" и "В".

Яйца, принадлежащие классу "А", должны быть чистыми, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров.

По весу яйца класса "А" сортируют по следующим категориям :

"XL" очень большие: яйца, вес которых составляет 73 г и больше;

"L" крупные: яйца, вес которых составляет 63 г и более, однако менее 73 г;

"М" средние: яйца, вес которых составляет 53 г и более, однако менее 63 г;

"S" малые: яйца, вес которых составляет менее 53 г.

Сортировка яиц класса "А" по весу не будет обязательной для яиц, поставляемых на пищевые и/или непищевые мощности.

К яйцам класса "В" относятся яйца, не отвечающие показателям качества, указанным выше. Также к классу "В" могут быть понижены яйца класса "А", которые больше не соответствуют их показателям качества.

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