В Украине начали новый перерасчет пенсий: кто под него попал

С 1 апреля 2021 года чиновники для определенных категорий жителей Украины начали очередной перерасчет пенсий - как и положено согласно закону.
В Украине с четверга, 1 апреля нынешнего года, начался перерасчет пенсии работающим пенсионерам, которые не попали под индексацию пенсий с 1 марта. Такое положение вещей предусмотрено статьей 42 Закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Всего в Украине около 2,7 млн человек, которые продолжают работать после выхода на пенсию (приблизительно каждый четвертый пенсионер). Но на повышение могут рассчитывать лишь около двух миллионов из них.
Кому положен и не положен перерасчет пенсий
Пенсия будет перерасчитана для тех работающих пенсионеров, кому она была назначена или перерасчитана до 1 апреля 2019 года — два года назад и ранее.
Пенсию не пересчитают для приблизительно 700 тысяч людей, которые вышли на пенсию с 1 апреля 2019 года. Для них ближайший перерасчет будет не ранее апреля будущего года.
Как будут проводить перерасчет
Увеличение пенсии зависит от зарплаты и продолжительности страхового стажа. Оно определяется для каждого пенсионера индивидуально. Пересчитываться будет именно "чистая пенсия", которая была начислена за годы стажа — без специальных доплат.
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Пенсии в Украине - что сообщалось ранее:
- В марте 2021 года для украинских пенсионеров провели индексацию пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
- Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.