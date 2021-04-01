В Украине начали новый перерасчет пенсий: кто под него попал

В Украине начали новый перерасчет пенсий / УНИАН

В Украине с четверга, 1 апреля нынешнего года, начался перерасчет пенсии работающим пенсионерам, которые не попали под индексацию пенсий с 1 марта. Такое положение вещей предусмотрено статьей 42 Закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Всего в Украине около 2,7 млн человек, которые продолжают работать после выхода на пенсию (приблизительно каждый четвертый пенсионер). Но на повышение могут рассчитывать лишь около двух миллионов из них.

Кому положен и не положен перерасчет пенсий

Пенсия будет перерасчитана для тех работающих пенсионеров, кому она была назначена или перерасчитана до 1 апреля 2019 года — два года назад и ранее.

Пенсию не пересчитают для приблизительно 700 тысяч людей, которые вышли на пенсию с 1 апреля 2019 года. Для них ближайший перерасчет будет не ранее апреля будущего года.

Как будут проводить перерасчет

Увеличение пенсии зависит от зарплаты и продолжительности страхового стажа. Оно определяется для каждого пенсионера индивидуально. Пересчитываться будет именно "чистая пенсия", которая была начислена за годы стажа — без специальных доплат.

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