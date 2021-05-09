В Украине под угрозой урожай фруктов и ягод: какими будут цены

Цены на ягоды взлетят / pixabay

Морозы и снегопады пришли в Украину в самый разгар весны. Резкое возвращение зимней погоды не слишком порадовало садоводов.

Как говорят аграрии, в этом году на посевной сезон сильно влияет холод. Теперь они опасаются, что из-за перепадов температуры могут остаться без урожая.

"Зима тоже была холодной в этом году. Очень много замерзло всего. Растения едва пытаются отойти – и опять заморозки, – рассказывает садовод Александр Колодяжный, передает Апостроф News

Жалуются на погоду и другие садоводы. Оптимальной температуры для всходов растений они так и не дождались, а пчел, которые опыляют растения, тоже не было из-за низких температур.

С урожаем зерновых все должно быть в порядке, но температура и дожди помешали ранним косточковым и ягодам.

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Поэтому черешни и клубники в этом году много на рынке не будет, отсюда и цена будет высокая, отмечают эксперты.

На полках магазинов и рынков уже появилась импортная клубника и черешня. На сегодняшний день импортная клубника стоит не меньше 135 грн за 1 кг, а импортная черешня – от 400 грн за 1 кг.

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