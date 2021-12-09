В Украине случилось сильное землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в Черниговской области.
В Черниговской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4.
Как сообщает пресс-служба Главной службы специального контроля, эпицентр землетрясения находится в Корюковском районе Черниговской области.
На север от поселка сельского типа Холмы, на глубине 10 км. Эксперты отмечают, что по классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым.
"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - заявляют в ведомстве.
Отметим, одним из последних землетрясений в Украине было 23 сентября. Тогда сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.
Напомним, на Канарах - острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По данным Национального географического института, в течение дня на острове зафиксировано больше 60 землетрясений. Вследствие, улицы утонули в толще пепла.
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