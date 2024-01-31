В Украине снарядный голод: Кулеба заявил о запасном плане для фронта

Украина может не получить необходимое и обещанное количество боеприпасов, однако на этот случай есть выход.

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Кулеба заявил о запасном плане для фронта / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине продолжается работа над обеспечением вооруженных сил с разных источников. На случай, если страна не сможет получить нужно количество снарядов, у власти есть запасной план. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС.

Кулеба утверждает, что в случае победы России, Западу придется заплатить гораздо больше, чем сейчас тратится на помощь Украине. К тому же, он добавил, что Украина делает всё возможно для того, чтобы перекрыть зависимость в вопросе поставки боеприпасов только от одного источника.

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По словам министра иностранных дел, на фоне протистояний в США , которые поставили на паузу американскую помощь Украине, у правительства выработали запасной план.

"Нет ни единой ситуации, которая не имеет решения. Если мы не получим необходимое количество боеприпасов из одного места, мы работает над другим, откуда их можно получить" , - заявил глава МИД.

Также Кулеба добавил, что Украина работает с двумя партиями США,чтобы промотивировать финансирование помощи Украине, вто время, как ЕС способен сам принимать важные и большие решения.

"ЕС демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. Мы также продолжаем работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты", - резюмировал Кулеба.

Поставка боеприпасов в Украину

Напомним, в Минобороны обещают нарастить собственное производство FPV-дронов, что в ближайшей перспективе сможет компенсировать нехватку артиллерийских снарядов, в частности уже дефицитных 155-мм боеприпасов, поделился в интервью BBC заместитель главы оборонного ведомства генерал Иван Гаврилюк.

При этом, в Евросоюзе уточнили, когда Украина может получить обещанный миллион снарядов для ВСУ. ЕС способен выполнить свое обещание до весны 2024 года. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель во время брифинга 11 января в Брюсселе.

Однако, как сообщает Bloomberg, до марта Евросоюз может поставить Украине лишь 600 тысяч снарядов, а не миллион, как было обещано ранее. Страны Европы сталкиваются с систематическими задержками производства и опасениями относительно истощения запасов.

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