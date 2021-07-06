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В Украине вводят еще один COVID-паспорт: что важно знать

6 июля 2021, 21:27

Документ разработан в соответствии с требованиями ЕС.

паспорта вакцинации
Как будут выглядеть ковид-паспорта / depositphotos.com

В Украине разработаны внутренний и международный COVID-паспорта, которые сейчас находятся на стадии тестирования.

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, их можно будет получить как в электронном виде, так и на бумажном носителе

Чиновник отметил, что сейчас идет тестирование международного сертификата для возможности выезда за границу.

"У нас есть два сертификата: внутренний и международный. Сегодня мы проходим аудит международного сертификата внутри страны, и после этого наши европейские коллеги будут смотреть, подпадает ли сертификат под критерии, которые были задекларированы", - сказал министр, передает Украина 24.

Федоров рассказал, что документ разработан в соответствии с требованиями ЕС и теперь его судьба зависит от дипломатических способностей МИД Украины.

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На сегодня сертификаты получили 5000 человек, которые участвуют в бета-тестировании. Полноценный запуск выдачи паспортов иммунизации займет некоторое время, так как нужно проверить корректность работы системы.

По словам министра, ковид-паспорт автономный и не требует выхода в интернет. В документе отображается номер загранпаспорта, имя и фамилия владельца. Подлинность можно проверить при помощи QR-кода.

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Внутренний и международный паспорта вакцинации выдаются как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Внутренние сертификаты можно использовать для посещения культурно-массовых мероприятий.

COVID-паспорт и поездки за границу

В рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.

Лидеры стран ЕС уже договорились создать "COVID-паспорта". Евросоюз планирует ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 марта заявил, что украинцам, которые дважды сделали прививку от коронавируса, будут выдаваться сертификаты вакцинации. Документ выдадут бесплатно.

В Евросоюзе зарегистрировано уже четыре вакцины от коронавируса – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Jonson&Jonson. Вакцина CoviShield не зарегистрирована в ЕС, что может привести к проблемам во время поездок украинцев в европейские страны.

коронавирус выдача паспортов
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