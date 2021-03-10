Ковидный безвиз: смогут ли украинцы ездить в ЕС по паспортам вакцинации

Вакцина CoviShield вряд ли станет пропуском украинцев в Европу/ GettyImages

После активного старта вакцинации в ряде стран мира всерьез занялись запуском так называемых паспортов вакцинации – документов, подтверждающих наличие прививки от COVID-19 и дающих право на перемещения людей как внутри страны, так и за границей.

В Украине его также планируют внедрять, но будет ли он признанным другими странами, а соответственно, даст ли украинцам возможность свободно путешествовать – вопрос открытый, потому как ввиду вакцинации индийским препаратом CoviShield, у украинцев могут возникнуть проблемы, так как некоторые страны уже сейчас не признают эффективность этой вакцины.

В Европе еще спорят

Стоит отметить, что на данный момент паспорта вакцинации уже начали применять в Китае (причем там документ пока не является обязательным для получения), Израиле, России.

О таких же документах поговаривают и в странах Евросоюза. В частности, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что механизм "паспортов вакцинации" в ЕС для восстановления путешествий будет готов уже в мае.

"Идеально было бы, чтобы это было общей европейской процедурой, чтобы у нас были одинаковые правила для всех", - сказал Петршичек.

Как уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, проект решения о паспорте вакцинации должен быть готов 17 марта. В документ будет включаться информация не только о прививке, но и о негативном результате ПЦР-теста и перенесенном коронавирусе.

Читайте такжеВыбрать место, но не вакцину: как и кому нужно записываться на вакцинациюНо, несмотря на подготовку общего документа в ЕС, мнения насчет внедрения ковид-паспорта в Европе разнятся. Поскольку сейчас въезд в страны Шенгенской зоны возможен только по уважительной причине – для работы или учебы, это существенно снижает поток туристов. Потому за скорейшее внедрение паспортов выступают те страны Евросоюза, где туризм является важным фактором наполнения экономики, в частности, Греция, Испания и Кипр.

При этом категорически настроены против паспортов в Европе более развитые страны, такие как Бельгия и Франция.

Например, в Бельгии идею паспортов для путешествий продолжают критиковать, так как вакцинация может создать угрозу для дискриминации граждан.

"Для Бельгии не может быть и речи о том, чтобы связать вакцинацию со свободой передвижения в Европе…Уважение принципа недискриминации является тем более фундаментальным, так как вакцинация не является обязательной, и пока нет общего доступа к вакцине", - заявила глава МИД Бельгии Софи Вильмес.

Паспорта в Украине - пока только на словах

В Украине же, не взирая на распри внутри ЕС, от идеи с паспортами вакцинации не отказываются.

"Украина является частью международного сообщества. Мы не проводим политику самоизоляции. Если будут рекомендации международных организаций, которые будут способствовать улучшению экономики Украины, контактам между людьми, мы обязательно будем их придерживаться", - заявляла вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Единого мнения нет, дискуссии еще продолжаются. Мы будем к этим дискуссиям приобщаться. Более того, мы будем предлагать наш опыт. Вот этот реестр вакцинированных лиц, который заработал с 1 марта, - это готовый государственный реестр вот таких электронных верификаций", - заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеВ ожидании Pfizer: почему в Украине проваливается вакцинация от COVID-19Однако, похоже, что пока внедрение ковид-паспорта – не более, чем фигура речи. На момент публикации Главред не получил разъяснения от Минздрава о том, как продвигается процесс создания таких документов. Но, как уточнили Главреду в Министерстве цифровой трансформации, совместно с которым Минздрав проводит запись украинцев на вакцинацию, пока за разработкой паспорта к ним никто не обращался.

"Сейчас идет работа с реестрами и данные пока только собираются. Поэтому о паспортах вакцинации речи пока не идет. Но если будет такое задание, это не проблема и будем над этим работать", - объяснили в ведомстве.

По мнению врача-инфекциониста, эпидемиолога, бывшего глава Центра общественного здоровья Владимира Курпиты , с учетом темпов вакцинации, в Украине паспорта вряд ли появятся не раньше 2022 года.

"Конечно, если решение о паспортах примут в ЕС или какой-либо другой стране, нам придется реагировать. И потому в Украине уже сейчас стоит начать консультации о внедрении такого паспорта", - сказал Курпита.

Паспорта безвиз не ускорят

Тем не менее, если верить словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, Украина уже ведет переговоры с Израилем о признании украинского ковид-паспорта.

"Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются. Инициатором этих переговоров является израильская сторона. Украина является одной из первых среди европейских стран, которая имеет возможность достичь реальных договоренностей. Мы можем говорить, что в этом заинтересована и израильская сторона в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умань", — уточнили в украинском посольстве.

В то же время, в эфире одного из телеканалов Корнийчук сообщил, что у Украины возникли проблемы в переговорах, поскольку Израиль пока не собирается одобрять вакцину CoviShield, которой уже прививают украинских граждан.

Но, как уточнил инфекционист Вадим Аристов , заявления посла могут быть не более, чем поводом набрать собственный политический вес. Стоит напомнить, что ранее Корнийчук уже заявлял о том, что лично договорился о поставках в Украину из Израиля 10 миллионов доз вакцины Pfizer.

"То, о чем заявляет посол технически невозможно. Вакцина CoviShield является частью британской геополитики. Соответственно, Великобритания будет защищать ее и договариваться с мировыми лидерами о ее признании. Кроме того, нет никаких научных подтверждений того, что эта вакцина вызывает меньший имунный ответ, чем другие. Есть, конечно, к чему придраться, но это нюансы, которые не отменяют факта о необходимости вакцинации и защите жизней в Украине доступной уже сейчас вакциной", - считает Аристов.

Читайте такжеСкисающая недо-AstraZeneca или панацея: чего ждать от индийской вакциныВ свою очередь, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проблем с международным признанием используемой в Украине вакцины Covishield/Astra Zeneca - Oxford University быть не должно.

"Когда речь идет о международном свидетельстве о вакцинации, то в правилах четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если вакцина, которая используется, или средство профилактики утверждены ВОЗ", - сказал Ляшко и уточнил, что китайская вакцина Sinovac, которая может быть поставлена в нашу страну и которая недавно получила разрешение Минздрава, пока не имеет разрешения от ВОЗ.

Но даже паспорт вакцинации, судя по всему, навряд ли поможет открыть для украинцев окно в Европу после пандемии, ведь по словам посла Германии в Украине Анки Фельдхузен, поездки в рамках действия безвизового режима между Украиной и странами Европейского Союза не будут доступны украинцам, по меньшей мере, в течение еще нескольких месяцев.